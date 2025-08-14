Украина передала в рамках обмена бывшего чиновника МВД, который участвовал в преследовании крымских татар

В рамках обмена Украина передала россии николая федоряна – бывшего заместителя начальника крымского управления МВД. Это позволило вернуть украинцев из российского плена. Об этом сообщает УНН со ссылкой на проект "Хочу к своим".

14.08.2025 года в рамках государственного проекта "Хочу к своим" в Российскую Федерацию выехал с параллельным возвращением украинцев, оказавшихся в российской неволе еще до 2022 года, коллаборант николай федорян, - говорится в сообщении - говорится в сообщении.

Отмечается, что он, занимая должность на одном из предприятий на временно оккупированной территории нашего государства, предоставлял транспорт для сотрудников фсб, которые проводили незаконные обыски у граждан Украины, задерживали их и перевозили в места лишения свободы.

Напомним

14 августа Украина осуществила обмен, вернув 84 человека, среди которых военные и гражданские. Некоторые из них находились в плену с 2014, 2016 и 2017 годов.