Эксклюзив
14:49 • 732 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
14:23 • 5310 просмотра
Встреча Трампа и путина на Аляске: что известно на данное время
Эксклюзив
13:54 • 10868 просмотра
БАДы под прицелом: кому выгодно вытеснить биодобавки из Украины
Эксклюзив
12:57 • 11757 просмотра
"Это можно квалифицировать как подрыв нацбезопасности" – Алексей Баганец о решении Госавиаслужбы по Ми-8
11:53 • 16537 просмотра
Зеленский сообщил о новом обмене: вернули 84 человека, в том числе удерживаемых с 2014 годаPhoto
09:32 • 31276 просмотра
Верховный Суд самоустранился от выполнения конституционных обязанностей по делу банка "Конкорд" - судья в отставке
Эксклюзив
14 августа, 08:11 • 97677 просмотра
Повлияли ли погодные условия на урожай картофеля в Украине: в Ассоциации производителей дали ответ
14 августа, 07:55 • 55677 просмотра
В Украине подтверждены новые субварианты коронавируса "Nimbus" и "Stratus" - Минздрав
14 августа, 07:51 • 52341 просмотра
КНДР может перебросить в россию еще 6000 военных и до сотни единиц техники - Буданов
Эксклюзив
14 августа, 06:07 • 47632 просмотра
Есть дефицит и ситуация ухудшается каждый месяц: эксперт о водителях частных маршруток
Украина передала в рамках обмена бывшего чиновника МВД, который участвовал в преследовании крымских татар

Киев • УНН

 • 1700 просмотра

Украина передала россии николая федоряна, бывшего заместителя начальника крымского управления МВД. Это позволило вернуть украинцев из российского плена.

Украина передала в рамках обмена бывшего чиновника МВД, который участвовал в преследовании крымских татар

В рамках обмена Украина передала россии николая федоряна – бывшего заместителя начальника крымского управления МВД. Это позволило вернуть украинцев из российского плена. Об этом сообщает УНН со ссылкой на проект "Хочу к своим".

14.08.2025 года в рамках государственного проекта "Хочу к своим" в Российскую Федерацию выехал с параллельным возвращением украинцев, оказавшихся в российской неволе еще до 2022 года, коллаборант николай федорян, - говорится в сообщении

- говорится в сообщении.

Отмечается, что он, занимая должность на одном из предприятий на временно оккупированной территории нашего государства, предоставлял транспорт для сотрудников фсб, которые проводили незаконные обыски у граждан Украины, задерживали их и перевозили в места лишения свободы.

Напомним

14 августа Украина осуществила обмен, вернув 84 человека, среди которых военные и гражданские. Некоторые из них находились в плену с 2014, 2016 и 2017 годов.

Ольга Розгон

