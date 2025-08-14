$41.510.09
Зустріч Трампа та путіна на Алясці: що відомо на даний момент
Ексклюзив
13:54 • 6320 перегляди
БАДи під прицілом: кому вигідно витіснити біодобавки з України
Ексклюзив
12:57 • 10288 перегляди
"Це можна кваліфікувати як підрив нацбезпеки" - Олексій Баганець про рішення Державіаслужби щодо Ми-8
11:53 • 15074 перегляди
Зеленський повідомив про новий обмін: повернули 84 людини, у тому числі утримуваних з 2014 рокуPhoto
09:32 • 29656 перегляди
Верховний Суд самоусунувся від виконання конституційних обовʼязків у справі банку "Конкорд" - суддя у відставці
Ексклюзив
14 серпня, 08:11 • 93564 перегляди
Чи вплинули погодні умови на урожай картоплі в Україні: в Асоціації виробників дали відповідь
14 серпня, 07:55 • 53949 перегляди
В Україні підтвердили нові субваріанти коронавірусу "Nimbus" та "Stratus" - МОЗ
14 серпня, 07:51 • 50722 перегляди
КНДР може перекинути до росії ще 6000 військових та до сотні одиниць техніки - Буданов
Ексклюзив
14 серпня, 06:07 • 46298 перегляди
Є дефіцит й ситуація погіршується кожного місяця: експерт про водіїв приватних маршруток
13 серпня, 19:25 • 41765 перегляди
Кабмін пропонує посилити відповідальність за порушення комендантської години
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Україна передала в межах обміну колишнього посадовця МВС, який брав участь у переслідуванні кримських татар

Київ • УНН

 • 146 перегляди

Україна передала росії миколу федоряна, колишнього заступника начальника кримського управління МВС. Це дозволило повернути українців з російського полону.

Україна передала в межах обміну колишнього посадовця МВС, який брав участь у переслідуванні кримських татар

У межах обміну Україна передала росії миколу федоряна - колишнього заступника начальника кримського управління МВС. Це дозволило повернути українців із російського полону.  Про це повідомляє УНН з посиланням на проект "Хочу к своим".

14.08.2025 року в рамках державного проєкту "Хочу к своим" до російської федерації виїхав з паралельним поверненням українців, які опинилися в російській неволі ще до 2022 року, колаборант микола федорян, - йдеться у повідомленні

- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що він, займаючи посаду на одному з підприємств на тимчасово окупованій території нашої держави, надавав транспорт для співробітників фсб, які проводили незаконні обшуки у громадян України, затримували їх та перевозили до місць позбавлення волі.

Нагадаємо

14 серпня Україна здійснила обмін, повернувши 84 людини, серед яких військові та цивільні. Деякі з них перебували в полоні з 2014, 2016 та 2017 років.

Ольга Розгон

СуспільствоВійна
Україна