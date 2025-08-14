Україна передала в межах обміну колишнього посадовця МВС, який брав участь у переслідуванні кримських татар

У межах обміну Україна передала росії миколу федоряна - колишнього заступника начальника кримського управління МВС. Це дозволило повернути українців із російського полону. Про це повідомляє УНН з посиланням на проект "Хочу к своим".

14.08.2025 року в рамках державного проєкту "Хочу к своим" до російської федерації виїхав з паралельним поверненням українців, які опинилися в російській неволі ще до 2022 року, колаборант микола федорян, - йдеться у повідомленні - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що він, займаючи посаду на одному з підприємств на тимчасово окупованій території нашої держави, надавав транспорт для співробітників фсб, які проводили незаконні обшуки у громадян України, затримували їх та перевозили до місць позбавлення волі.

Нагадаємо

14 серпня Україна здійснила обмін, повернувши 84 людини, серед яких військові та цивільні. Деякі з них перебували в полоні з 2014, 2016 та 2017 років.