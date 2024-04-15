Украина ожидает получить не менее 5 противоминных кораблей

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков
  •  7557 просмотра

Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков

Эксклюзив
С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных
  •  53041 просмотра

С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных

Эксклюзив
Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)
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Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)

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Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля
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Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля

Эксклюзив
С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика
12 апреля 2024, 09:57  •  200938 просмотра

С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика

Эксклюзив
Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит
12 апреля 2024, 07:59  •  194233 просмотра

Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит

Эксклюзив
Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий
12 апреля 2024, 06:58  •  194376 просмотра

Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий

Эксклюзив
Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз
11 апреля 2024, 13:21  •  189356 просмотра

Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз

Эксклюзив
Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен
11 апреля 2024, 12:39  •  129012 просмотра

Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен

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Украина ожидает получить не менее 5 противоминных кораблей

Экипажи двух противоминных кораблей, предоставленных Великобританией, уже прошли подготовку и заступили на дежурство, ожидается прибытие еще трех кораблей из Нидерландов и Бельгии, что позволит Украине получить не менее пяти противоминных кораблей в целом.

Война •   •  8885 просмотра
Украина ожидает получить не менее 5 противоминных кораблей

россия в Украине использует "амебную тактику" - глава Генштаба Сил обороны

россия использует в Украине "тактику амебы". россияне экспериментируют с небольшими силами в разных местах и надеются, что где-то появится возможность прорыва, считает начальник Генерального штаба Сил обороны Эстонии.

Война •   •  9850 просмотра
россия в Украине использует "амебную тактику" - глава Генштаба Сил обороны

Глава Еврокомиссии призвала Палату представителей США принять пакет помощи Украине

Урсула фон дер Ляйен, Президент Европейской Комиссии, срочно призвала Палату представителей Конгресса США как можно быстрее принять пакет помощи для Украины.

Война •   •  10280 просмотра
Глава Еврокомиссии призвала Палату представителей США принять пакет помощи Украине

Израильские военные передали правительству список "вариантов ответа" на ракетный удар Ирана

Израильские военные подготовили ряд вариантов ответа, включая потенциальные удары, на рассмотрение правительства после массированного ракетного удара Ирана, и решение должно быть принято в ближайшие дни.

Новости Мира •   •  7831 просмотра
Израильские военные передали правительству список "вариантов ответа" на ракетный удар Ирана

Половина ракет, которыми Иран атаковал Израиль, вышла из строя - СМИ

По меньшей мере половина баллистических ракет, выпущенных Ираном по Израилю во время массированной атаки, вышли из строя, не смогли взлететь, разбились в полете или не достигли своих целей.

Новости Мира •   •  9070 просмотра
Половина ракет, которыми Иран атаковал Израиль, вышла из строя - СМИ

Байден заявил о "срочной необходимости" принятия Конгрессом пакета помощи Израилю и Украине

Байден призвал Конгресс как можно быстрее принять пакет помощи Украине и Израилю, одобренный Сенатом.

Война •   •  11267 просмотра
Байден заявил о "срочной необходимости" принятия Конгрессом пакета помощи Израилю и Украине

Court finds unreliable information that UOC Bishop Nikita was "caught in the act of physical intimacy with a 17-year-old boy" during searches in Chernivtsi

Шевченковский районный суд Киева признал недостоверной информацию о том, что епископа УПЦ Никиту во время обысков в Черновцах в ноябре 2022 года "застали в момент физической близости с 17-летним парнем", и обязал издание, которое ее распространило, опровергнуть эту информацию и возместить убытки.

Общество •   •  9137 просмотра
Court finds unreliable information that UOC Bishop Nikita was "caught in the act of physical intimacy with a 17-year-old boy" during searches in Chernivtsi

В Грузии началась акция протеста под парламентом против закона об "иностранных агентах"

Сотни граждан Грузии вышли на протест в Тбилиси, Грузия, против закона об "иностранных агентах", который критики сравнивают с российским законом, используемым для подавления оппозиции; дальнейшие акции протеста запланированы на вечер.

Новости Мира •   •  9004 просмотра
В Грузии началась акция протеста под парламентом против закона об "иностранных агентах"

Осмотрено более 500 населенных пунктов и более 12 тысяч объектов недвижимости - Рувин о фиксации последствий российской агрессии в Киевской области

Директор КНИИСЭ Александр Рувин рассказал о фиксации последствий российской агрессии в Киевской области.

Война •   •  10159 просмотра
Осмотрено более 500 населенных пунктов и более 12 тысяч объектов недвижимости - Рувин о фиксации последствий российской агрессии в Киевской области

Кулеба: готовиться к тому, что Трамп может стать президентом - нет смысла

По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, Украина знакома с логикой Трампа и найдет подход, если он снова станет президентом, поскольку она пережила его предыдущее президентство.

Война •   •  11750 просмотра
Кулеба: готовиться к тому, что Трамп может стать президентом - нет смысла