Украина ожидает получить не менее 5 противоминных кораблей

Экипажи двух минных искателей, которые предоставила Великобритания Украине, уже прошли подготовку и несут службу, также ожидается еще 3 корабля от Нидерландов и Бельгии. Об этом сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, сообщает корреспондент УНН.

Экипажи (минных тральщиков "Чернигов" и "Черкассы" - ред.) прошли подготовку, они уже несут службу. В прошлом году они получили оценку совместимости I уровня со странами НАТО. В этом году мы надеемся получить уже самую высокую оценку - II уровень совместимости, который позволит работать, выполнять задачи, в составе ордеров, то есть это уже полная совместимость - говорит Плетенчук.

По его словам, экипажи уже знают свои обязанности и свою работу. Также он прокомментировал ситуацию, относительно ожидания передачи кораблей для Украины.

Еще три корабля готовятся к передаче от Нидерландов и Бельгии для Украины. Сейчас их готовят, и на них экипажи уже так же начинают проходить обучение. То есть в целом мы планируем получить как минимум пять кораблей, которые являются противоминными - сообщил Плетенчук.

Напомним

Украинские военные корабли "Черкассы" и "Чернигов", переданные Великобританией Украине, готовятся к участию в международных учениях со странами НАТО "Си Бриз - 2024".