Украина осуждает применение силы против мирной акции протеста в Тбилиси
Киев • УНН
МИД Украины осудил применение силы против мирных протестующих в Тбилиси и приостановку переговоров по вступлению в ЕС. Украина призвала грузинские власти уважать право на протест и вернуться к евроинтеграционным реформам.
Украина призвала власти Грузии уважать право граждан на мирный протест из-за решения правительства приостановить переговоры с ЕС, и воздерживаться от насилия и провокаций.
Об этом говорится в заявлении МИД.
Призываем власти страны уважать право граждан Грузии на мирный протест и воздерживаться от насилия и провокаций. Обострение ситуации в Грузии является следствием многочисленных нарушений на парламентских выборах 26 октября. Все зафиксированные международными наблюдателями нарушения должны быть расследованы, а виновные-привлечены к ответственности
Отмечается, что Украина разочарована решением правительства Грузии приостановить до 2028 года переговоры о вступлении в ЕС.
Это решение, как и применение силы против мирной акции протеста, является свидетельством сворачивания демократических процессов в стране в угоду Москве. Не зря руководство Грузии уже получило публичную похвалу от кремля за действия вопреки европейскому выбору собственного народа
Украина призывает правительство Грузии уважать стремление подавляющего большинства грузинского народа быть неотъемлемой частью свободной и демократической Европы, и вернуться к выполнению всех реформ, необходимых для приобретения страной членства в ЕС.
Дополнение
28 ноября сообщалось, что в Грузии вспыхнули протести из-за решения правительства приостановить переговоры с ЕС.
В результате в Тбилиси произошли столкновения митингующих с полицией у бокового входа в парламент Грузии. Президент Зурабишвили стала между спецназом и протестующими.
Полиция бросила в толпу несколько дымовых шашек.
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