Украина осуждает применение силы против мирной акции протеста в Тбилиси

ukenru
Эксклюзив
Реконструкция, активы или еще одна ненужная структура: что думают украинцы об АРМА (видео)
11:42 • 16383 просмотра

Реконструкция, активы или еще одна ненужная структура: что думают украинцы об АРМА (видео)

Эксклюзив
"7% с зарплаты на облигации": как реагируют киевляне на предложение главы налогового комитета
10:56 • 29009 просмотра

"7% с зарплаты на облигации": как реагируют киевляне на предложение главы налогового комитета

Эксклюзив
Масштабная мошенническая схема по закупке военной формы: суд сегодня планирует избрать меры пресечения подозреваемым
10:21 • 39104 просмотра

Масштабная мошенническая схема по закупке военной формы: суд сегодня планирует избрать меры пресечения подозреваемым

В Украине анализируют шесть маршрутов для запуска платных дорог
 • 112539 просмотра

В Украине анализируют шесть маршрутов для запуска платных дорог

Zelenskyy signed a law on raising taxes
 • 125543 просмотра

Zelenskyy signed a law on raising taxes

Эксклюзив
Бровары присоединились к международной программе восстановления при поддержке ПРООН и правительства Японии
 • 129550 просмотра

Бровары присоединились к международной программе восстановления при поддержке ПРООН и правительства Японии

Эксклюзив
АРМА создает правила под избранных: эксперт намекнул на манипуляции с критериями конкурса на управляющего для ТРЦ "Гулливер"
 • 131622 просмотра

АРМА создает правила под избранных: эксперт намекнул на манипуляции с критериями конкурса на управляющего для ТРЦ "Гулливер"

Графики отключений ужесточают из-за ракетной атаки рф: что ждет украинцев
 • 122761 просмотра

Графики отключений ужесточают из-за ракетной атаки рф: что ждет украинцев

путин снова пригрозил применить новую ракетную систему "Орешник": что сказал
 • 111684 просмотра

путин снова пригрозил применить новую ракетную систему "Орешник": что сказал

Эксклюзив
Установленные АРМА имущественные критерии на конкурсе на управляющего для ТРЦ "Гулливер" сужают круг участников-эксперт
 • 147736 просмотра

Установленные АРМА имущественные критерии на конкурсе на управляющего для ТРЦ "Гулливер" сужают круг участников-эксперт

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Парковка в Киеве для военных и ветеранов будет бесплатной: что известно

Парковка в Киеве для военных и ветеранов будет бесплатной: что известно

 • 30458 просмотра
В оккупированной Херсонской области фиксируется массовое дезертирство военных рф-АТЕШ

В оккупированной Херсонской области фиксируется массовое дезертирство военных рф-АТЕШ

 • 100443 просмотра
Модульному городку в Броварах исполнилось два года: история поддержки и заботы о ВПЛ

Модульному городку в Броварах исполнилось два года: история поддержки и заботы о ВПЛ

08:39 • 102024 просмотра
Продавец банана за 35 центов узнал о его перепродаже за $6,2 млн на аукционе

Продавец банана за 35 центов узнал о его перепродаже за $6,2 млн на аукционе

09:23 • 52957 просмотра
Образ Анджелины Джоли на обложке Vogue Mexico разочаровал фанатов

Образ Анджелины Джоли на обложке Vogue Mexico разочаровал фанатов

09:28 • 48084 просмотра
публикации
Модульному городку в Броварах исполнилось два года: история поддержки и заботы о ВПЛ

Модульному городку в Броварах исполнилось два года: история поддержки и заботы о ВПЛ

08:39 • 102024 просмотра
Снова пиар на МСЭК: как глава АРМА Елена Дума превращает совещания и призывы в фальшивые достижения

Снова пиар на МСЭК: как глава АРМА Елена Дума превращает совещания и призывы в фальшивые достижения

 • 120309 просмотра
Главный юрист НБУ Зима и его роль в незаконной ликвидации "Конкорда"

Главный юрист НБУ Зима и его роль в незаконной ликвидации "Конкорда"

 • 141990 просмотра
Эксперты КНИИСЭ исследуют российское оружие: в некоторых случаях идентифицируют до 90% иностранных компонентов

Эксперты КНИИСЭ исследуют российское оружие: в некоторых случаях идентифицируют до 90% иностранных компонентов

 • 169254 просмотра
Аудиторы НАБУ объявили, что проведут выборочную проверку бюро - только за период действующего директора

Аудиторы НАБУ объявили, что проведут выборочную проверку бюро - только за период действующего директора

 • 193373 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Образ Анджелины Джоли на обложке Vogue Mexico разочаровал фанатов

Образ Анджелины Джоли на обложке Vogue Mexico разочаровал фанатов

09:28 • 48084 просмотра
Продавец банана за 35 центов узнал о его перепродаже за $6,2 млн на аукционе

Продавец банана за 35 центов узнал о его перепродаже за $6,2 млн на аукционе

09:23 • 52957 просмотра
Монатик и Джамала анонсировали совместный трек "Зову": что известно о коллаборации

Монатик и Джамала анонсировали совместный трек "Зову": что известно о коллаборации

 • 100537 просмотра
Для "Ноттинг Хилла" хотели снять сиквел, но Джулия Робертс отвергла идею

Для "Ноттинг Хилла" хотели снять сиквел, но Джулия Робертс отвергла идею

 • 105765 просмотра
Создатель "Отчаянных домохозяек" намекнул на возможный перезапуск сериала

Создатель "Отчаянных домохозяек" намекнул на возможный перезапуск сериала

 • 119942 просмотра
Актуальное
Украина осуждает применение силы против мирной акции протеста в Тбилиси

Украина осуждает применение силы против мирной акции протеста в Тбилиси

Киев  •  УНН

 • 6592 просмотра

Read in English

МИД Украины осудил применение силы против мирных протестующих в Тбилиси и приостановку переговоров по вступлению в ЕС. Украина призвала грузинские власти уважать право на протест и вернуться к евроинтеграционным реформам.

Украина призвала власти Грузии уважать право граждан на мирный протест из-за решения правительства приостановить переговоры с ЕС,   и воздерживаться от насилия и провокаций.

Об этом говорится в заявлении МИД.

Призываем власти страны уважать право граждан Грузии на мирный протест и воздерживаться от насилия и провокаций. Обострение ситуации в Грузии является следствием многочисленных нарушений на парламентских выборах 26 октября. Все зафиксированные международными наблюдателями нарушения должны быть расследованы, а виновные-привлечены к ответственности

- говорится в заявлении МИД.

Отмечается, что Украина разочарована решением правительства Грузии приостановить до 2028 года переговоры о вступлении в ЕС.

Это решение, как и применение силы против мирной акции протеста, является свидетельством сворачивания демократических процессов в стране в угоду Москве. Не зря руководство Грузии уже получило публичную похвалу от кремля за действия вопреки европейскому выбору собственного народа

- подчеркивает МИД.

Украина призывает правительство Грузии уважать стремление подавляющего большинства грузинского народа быть неотъемлемой частью свободной и демократической Европы, и вернуться к выполнению всех реформ, необходимых для приобретения страной членства в ЕС.

Дополнение

28 ноября сообщалось, что в Грузии вспыхнули протести из-за решения правительства приостановить переговоры с ЕС.

В результате в Тбилиси произошли столкновения митингующих с полицией у бокового входа в парламент Грузии. Президент Зурабишвили стала между спецназом и протестующими.  

Полиция бросила в толпу несколько дымовых шашек.

МИД Грузии осудил решение о приостановке интеграции страны в ЕС29 нояб. 2024, 01:50 • 15604 просмотра

Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский после отказа правительства Грузии от переговоров по вступлению в ЕС заявил, что" сегодня все мы проснулись в совершенно новой реальности", и то, что произошло вчера, противоречит политике всех предыдущих правительств Грузии, противоречит желанию подавляющего большинства населения Грузии.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

политика
ministerstvo-zakordonnykh-sprav-ukrainaМинистерство иностранных дел Украины
tbilisiТбилиси
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
salome-zurabichviliСаломе Зурабишвили
ukrainaУкраина
hruziia-krainaГрузия