Украина осуждает применение силы против мирной акции протеста в Тбилиси

Украина призвала власти Грузии уважать право граждан на мирный протест из-за решения правительства приостановить переговоры с ЕС, и воздерживаться от насилия и провокаций.

Об этом говорится в заявлении МИД.

Призываем власти страны уважать право граждан Грузии на мирный протест и воздерживаться от насилия и провокаций. Обострение ситуации в Грузии является следствием многочисленных нарушений на парламентских выборах 26 октября. Все зафиксированные международными наблюдателями нарушения должны быть расследованы, а виновные-привлечены к ответственности - говорится в заявлении МИД.

Отмечается, что Украина разочарована решением правительства Грузии приостановить до 2028 года переговоры о вступлении в ЕС.

Это решение, как и применение силы против мирной акции протеста, является свидетельством сворачивания демократических процессов в стране в угоду Москве. Не зря руководство Грузии уже получило публичную похвалу от кремля за действия вопреки европейскому выбору собственного народа - подчеркивает МИД.

Украина призывает правительство Грузии уважать стремление подавляющего большинства грузинского народа быть неотъемлемой частью свободной и демократической Европы, и вернуться к выполнению всех реформ, необходимых для приобретения страной членства в ЕС.

Дополнение

28 ноября сообщалось, что в Грузии вспыхнули протести из-за решения правительства приостановить переговоры с ЕС.

В результате в Тбилиси произошли столкновения митингующих с полицией у бокового входа в парламент Грузии. Президент Зурабишвили стала между спецназом и протестующими.

Полиция бросила в толпу несколько дымовых шашек.

МИД Грузии осудил решение о приостановке интеграции страны в ЕС

Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский после отказа правительства Грузии от переговоров по вступлению в ЕС заявил, что" сегодня все мы проснулись в совершенно новой реальности", и то, что произошло вчера, противоречит политике всех предыдущих правительств Грузии, противоречит желанию подавляющего большинства населения Грузии.