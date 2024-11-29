МИД Грузии осудил решение о приостановке интеграции страны в ЕС
Киев • УНН
Сотрудники МВД Грузии осудили решение властей приостановить вступление в ЕС до 2028 года. В стране вспыхнули протесты, а дипломаты заявили об угрозе изоляции государства.
Более 80 сотрудников Министерства иностранных дел Грузии вечером в четверг, 28 ноября выступили с совместным заявлением, в котором осудили решение властей приостановить евроинтеграцию страны. Тексты заявления подписанты распространили в соцсетях, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что заявление о снятии с повестки дня до 2028 года вступления Греции в ЕС не отвечает ее стратегическим интересам.
Кроме того, затягивание переговорного процесса о вступлении приведет к изоляции страны. Без поддержки западных партнеров Грузия остается один на один с угрозами, которые особенно усиливаются на фоне процессов, происходящих в международной среде и сфере безопасности,
Также подписанты подчеркнули, что приостановка движения в Евросоюз противоречит требованиям статьи 78 Конституции Грузии, где закреплен курс на евроинтеграцию.
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Сейчас под совместным заявлением подписались 87 действующих сотрудников грузинского МИД, среди них – представители департамента евроатлантической интеграции, международно-правового отдела МИД, посольств Грузии в разных странах мира.
Напомним
В Тбилиси и других городах Грузии начались стихийные протесты после заявления премьер-министра об отказе от переговоров по вступлению в ЕС до 2028 года. Протестующие перекрыли проспект Руставели, власти стягивают силовиков и водометы.
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