МИД Грузии осудил решение о приостановке интеграции страны в ЕС

Более 80 сотрудников Министерства иностранных дел Грузии вечером в четверг, 28 ноября выступили с совместным заявлением, в котором осудили решение властей приостановить евроинтеграцию страны. Тексты заявления подписанты распространили в соцсетях, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что заявление о снятии с повестки дня до 2028 года вступления Греции в ЕС не отвечает ее стратегическим интересам.

Кроме того, затягивание переговорного процесса о вступлении приведет к изоляции страны. Без поддержки западных партнеров Грузия остается один на один с угрозами, которые особенно усиливаются на фоне процессов, происходящих в международной среде и сфере безопасности, - говорится в сообщении.

Также подписанты подчеркнули, что приостановка движения в Евросоюз противоречит требованиям статьи 78 Конституции Грузии, где закреплен курс на евроинтеграцию.

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Сейчас под совместным заявлением подписались 87 действующих сотрудников грузинского МИД, среди них – представители департамента евроатлантической интеграции, международно-правового отдела МИД, посольств Грузии в разных странах мира.

Напомним

В Тбилиси и других городах Грузии начались стихийные протесты после заявления премьер-министра об отказе от переговоров по вступлению в ЕС до 2028 года. Протестующие перекрыли проспект Руставели, власти стягивают силовиков и водометы.

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