Массовые протесты в Грузии: президент Зурабишвили стала между спецназом и протестующими

В Тбилиси произошли столкновения митингующих с полицией у бокового входа в парламент Грузии. Как сообщают Новости Грузия, сейчас на площади Свободы приводят в готовность спецназ, с силовиками пытается поговорить президент Грузии Саломе Зурабишвили, передает УНН.

Детали

С вечера на проспекте Руставели у здания парламента проходит стихийная акция протеста после того, как правительство объявило о приостановке переговоров с ЕС о вступлении.

С места сообщают, что полиция бросила в толпу несколько дымовых шашек, началась давка.

Полиция пытается оттеснить протестующих от служебного входа на проспект Руставели. Демонстранты держат стенку и сопротивляются. В адрес полиции слышатся крики "нелюди", "рабы", "русские". Ситуация на Чичинадзе обострилась за пару секунд. Непонятно, что послужило провоцирующим фактором. Ко входу стянули сотни полицейских, в том числе спецназ.

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Как сообщает издание, сейчас на площади Свободы приводят в готовность спецназ.

Протестующие двинулись навстречу спецназу, большая толпа. В том числе женщины, дети. Зурабишвили тоже идет, в первых рядах.

По данным СМИ, президент Грузии пытается говорить со спецназом.

В современной истории Грузии не было прецедента, когда действующий президент вставал между спецназом и демонстрантами.

Удалось разобрать фразу: "Кому вы служите. Для чего? За какие деньги вы служите другому правительству?"

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