Массовые протесты в Грузии: президент Зурабишвили стала между спецназом и протестующими

ukenru
В Украине анализируют шесть маршрутов для запуска платных дорог
15:42 • 68263 просмотра

В Украине анализируют шесть маршрутов для запуска платных дорог

Zelenskyy signed a law on raising taxes
 • 78653 просмотра

Zelenskyy signed a law on raising taxes

Эксклюзив
Бровары присоединились к международной программе восстановления при поддержке ПРООН и правительства Японии
 • 102151 просмотра

Бровары присоединились к международной программе восстановления при поддержке ПРООН и правительства Японии

Эксклюзив
АРМА создает правила под избранных: эксперт намекнул на манипуляции с критериями конкурса на управляющего для ТРЦ "Гулливер"
 • 106379 просмотра

АРМА создает правила под избранных: эксперт намекнул на манипуляции с критериями конкурса на управляющего для ТРЦ "Гулливер"

Графики отключений ужесточают из-за ракетной атаки рф: что ждет украинцев
 • 106596 просмотра

Графики отключений ужесточают из-за ракетной атаки рф: что ждет украинцев

путин снова пригрозил применить новую ракетную систему "Орешник": что сказал
 • 103874 просмотра

путин снова пригрозил применить новую ракетную систему "Орешник": что сказал

Эксклюзив
Установленные АРМА имущественные критерии на конкурсе на управляющего для ТРЦ "Гулливер" сужают круг участников-эксперт
 • 142171 просмотра

Установленные АРМА имущественные критерии на конкурсе на управляющего для ТРЦ "Гулливер" сужают круг участников-эксперт

Эксклюзив
Решение НБУ о ликвидации банка "Конкорд" признано незаконным, что дальше. Ответ юристов
 • 213277 просмотра

Решение НБУ о ликвидации банка "Конкорд" признано незаконным, что дальше. Ответ юристов

Эксклюзив
Бровары на пути к безбарьерности: община планирует инвестировать более 51 миллиона гривен в комфорт для всех жителей
 • 213070 просмотра

Бровары на пути к безбарьерности: община планирует инвестировать более 51 миллиона гривен в комфорт для всех жителей

Эксклюзив
Первые взрослые вызовы: психолог о кризисе 20-ти лет и как его преодолеть
 • 195847 просмотра

Первые взрослые вызовы: психолог о кризисе 20-ти лет и как его преодолеть

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Главный юрист НБУ Зима и его роль в незаконной ликвидации "Конкорда"

Главный юрист НБУ Зима и его роль в незаконной ликвидации "Конкорда"

 • 117994 просмотра
Для "Ноттинг Хилла" хотели снять сиквел, но Джулия Робертс отвергла идею

Для "Ноттинг Хилла" хотели снять сиквел, но Джулия Робертс отвергла идею

 • 65787 просмотра
Зеленский подписал закон о добровольном возвращении после СОЧ на военную службу

Зеленский подписал закон о добровольном возвращении после СОЧ на военную службу

 • 29314 просмотра
Около 2 млн элементов культурного наследия Украины под российской оккупацией

Около 2 млн элементов культурного наследия Украины под российской оккупацией

 • 16309 просмотра
Снова пиар на МСЭК: как глава АРМА Елена Дума превращает совещания и призывы в фальшивые достижения

Снова пиар на МСЭК: как глава АРМА Елена Дума превращает совещания и призывы в фальшивые достижения

16:21 • 58617 просмотра
публикации
Снова пиар на МСЭК: как глава АРМА Елена Дума превращает совещания и призывы в фальшивые достижения

Снова пиар на МСЭК: как глава АРМА Елена Дума превращает совещания и призывы в фальшивые достижения

16:21 • 58617 просмотра
Главный юрист НБУ Зима и его роль в незаконной ликвидации "Конкорда"

Главный юрист НБУ Зима и его роль в незаконной ликвидации "Конкорда"

 • 117994 просмотра
Эксперты КНИИСЭ исследуют российское оружие: в некоторых случаях идентифицируют до 90% иностранных компонентов

Эксперты КНИИСЭ исследуют российское оружие: в некоторых случаях идентифицируют до 90% иностранных компонентов

 • 146284 просмотра
Аудиторы НАБУ объявили, что проведут выборочную проверку бюро - только за период действующего директора

Аудиторы НАБУ объявили, что проведут выборочную проверку бюро - только за период действующего директора

 • 170900 просмотра
Решение НБУ о ликвидации банка "Конкорд" признано незаконным, что дальше. Ответ юристов

Решение НБУ о ликвидации банка "Конкорд" признано незаконным, что дальше. Ответ юристов
Эксклюзив

 • 213277 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Монатик и Джамала анонсировали совместный трек "Зову": что известно о коллаборации

Монатик и Джамала анонсировали совместный трек "Зову": что известно о коллаборации

17:20 • 14316 просмотра
Для "Ноттинг Хилла" хотели снять сиквел, но Джулия Робертс отвергла идею

Для "Ноттинг Хилла" хотели снять сиквел, но Джулия Робертс отвергла идею

 • 65787 просмотра
Создатель "Отчаянных домохозяек" намекнул на возможный перезапуск сериала

Создатель "Отчаянных домохозяек" намекнул на возможный перезапуск сериала

 • 111098 просмотра
Режиссер "Дюны" Дени Вильнев не хотел бы снимать очередное продолжение "Звездных войн", хотя и был фанатом в детстве

Режиссер "Дюны" Дени Вильнев не хотел бы снимать очередное продолжение "Звездных войн", хотя и был фанатом в детстве

 • 113948 просмотра
Умер режиссер культовых комедий "Аэроплан!" и "Голый пистолет". Ему было 80 лет

Умер режиссер культовых комедий "Аэроплан!" и "Голый пистолет". Ему было 80 лет

 • 108906 просмотра
Актуальное
Массовые протесты в Грузии: президент Зурабишвили стала между спецназом и протестующими

Массовые протесты в Грузии: президент Зурабишвили стала между спецназом и протестующими

Киев  •  УНН

 • 5892 просмотра

Read in English

В Тбилиси вспыхнули столкновения между полицией и протестующими возле парламента после приостановки переговоров с ЕС. Президент Зурабишвили лично вышла в спецназ.

В Тбилиси произошли столкновения митингующих с полицией у бокового входа в парламент Грузии. Как сообщают Новости Грузия, сейчас на площади Свободы приводят в готовность спецназ, с силовиками пытается поговорить президент Грузии Саломе Зурабишвили, передает УНН.

Детали

С вечера на проспекте Руставели у здания парламента проходит стихийная акция протеста после того, как правительство объявило о приостановке переговоров с ЕС о вступлении.

С места сообщают, что полиция бросила в толпу несколько дымовых шашек, началась давка.

Полиция пытается оттеснить протестующих от служебного входа на проспект Руставели. Демонстранты держат стенку и сопротивляются. В адрес полиции слышатся крики "нелюди", "рабы", "русские". Ситуация на Чичинадзе обострилась за пару секунд. Непонятно, что послужило провоцирующим фактором. Ко входу стянули сотни полицейских, в том числе спецназ.

Зурабишвили заявила, что в Грузии произошел "конституционный переворот"28 нояб. 2024, 19:34 • 7143 просмотра

Добавим

Как сообщает издание, сейчас на площади Свободы приводят в готовность спецназ.

Протестующие двинулись навстречу спецназу, большая толпа. В том числе женщины, дети. Зурабишвили тоже идет, в первых рядах.

По данным СМИ, президент Грузии пытается говорить со спецназом.

В современной истории Грузии не было прецедента, когда действующий президент вставал между спецназом и демонстрантами.

Удалось разобрать фразу: "Кому вы служите. Для чего? За какие деньги вы служите другому правительству?"

В Грузии вспыхнули протесты из-за решения правительства приостановить переговоры с ЕС: власти стягивают силовиков и водометы28 нояб. 2024, 19:07 • 8723 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Новости Мира
tbilisiТбилиси
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
salome-zurabichviliСаломе Зурабишвили
hruziia-krainaГрузия