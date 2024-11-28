Зурабишвили заявила, что в Грузии произошел "конституционный переворот"

Президент Грузии Саломе Зурабишвили расценила последние события в Грузии, а точнее отказ от переговоров с ЕС, - как "конституционный переворот", передает УНН со ссылкой на Новости Грузия.

По ее словам, правительство "Грузинской мечты" уже ничего не скрывает, открыто объявив отказ от переговоров с ЕС.

"Сегодня завершился конституционный переворот, который уже несколько недель, а может и месяцев был в процессе. Сегодня завершился путь от Европы к россии. Все сомнения, которые могли быть у людей, что, возможно, это не так, что может есть другое объяснение, сегодня развеяны.

Сегодня это незаконное правительство объявило войну своему народу, своему прошлому и своему будущему. На этом пути нет государственного суверенитета Грузии, ее независимости и другого будущего, кроме как в россии", - заявила Зурабишвили.

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