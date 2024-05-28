Украина осуждает попытку КНДР запустить разведывательный спутник - МИД

Украина обеспокоена очередной попыткой КНДР осуществить запуск ракеты-носителя со спутником-разведчиком на борту. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Украин, передает УНН.

Детали

Украина глубоко обеспокоена очередной попыткой Корейской Народной Демократической Республики осуществить запуск ракеты-носителя со спутником-разведчиком на борту. Мы решительно осуждаем неоднократные нарушения Пхеньяном международного права и соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН - заявили в МИД Украины.

В ведомстве отмечают, что такие действия как и предоставление северокорейским режимом военной помощи России в войне против Украины, могут ухудшить ситуацию с безопасностью в регионе и в мире.

Украина призывает усилить давление со стороны международного сообщества на Пхеньян для соблюдения международного права и обеспечения стабильности и безопасности на Корейском полуострове.

Напомним,

Северная Корея заявила, что ее попытка запустить 27 мая новый военный разведывательный спутник закончилась неудачей. Известно, что аппарат взорвался вскоре после запуска.

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