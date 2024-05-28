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Украина осуждает попытку КНДР запустить разведывательный спутник - МИД
Украина решительно осуждает попытку Северной Кореи запустить разведывательный спутник, что нарушает международное право и резолюции ООН, и призывает усилить давление на Пхеньян для обеспечения стабильности и безопасности.
Атаковал украинский беспилотник? В рф на дороге загорелась колонна военной техники
По сообщениям, военная колонна загорелась на объездной дороге в белгородской области России, вероятно, из-за атаки украинского беспилотника.
Украина и Португалия подписали соглашение о безопасности
Украина и Португалия подписали соглашение о безопасности. Как сообщил Президент Украины, документ фиксирует общую приверженность защите наших народов, нашей Европы от российского террора.
Шмыгаль и премьер Чехии обсудили реализацию артиллерийской инициативы
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился со своим чешским коллегой Петром Фиалой в Праге, чтобы обсудить реализацию артиллерийской инициативы, усиление давления на Россию через санкции и конфискацию ее замороженных активов.
"ЕС рассматривает все варианты реакции": в Евросоюзе отреагировали на принятие в Грузии закона об "иноагентах"
Еврокомиссия повторила позицию ЕС, согласно которой принятый в Грузии закон об "иноагентах" "противоречит основным принципам и ценностям Евросоюза".
Взрыв слышали в Харькове - СМИ
В Харькове прогремел взрыв. В городе и области объявлена воздушная тревога.
Белый дом призывает союзников не усиливать давление на Тегеран, несмотря на прогресс в иранской ядерной программе
Иран накопил 142,1 килограмма 60% обогащенного урана, чего достаточно для нескольких ядерных боеголовок, но США призывают союзников не усиливать давление на Тегеран.
Цель рф открыть новый фронт на севере - Умеров
По словам министра обороны, россия готовится открыть новый фронт на севере, разворачивая больше войск и техники, имея целью использовать всю свою живую силу и огневую мощь против Украины.
Авиаудар рф по Алексеево-Дружковке: количество пострадавших возросло до 6
В результате российского авиаудара в Алексеево-Дружковке Донецкой области были ранены шесть человек, в том числе мать и ее четырехлетний сын, а также повреждены десятки домохозяйств, церковь и четыре автомобиля.
Умеров надеется, что F-16 будут доставлены очень скоро
Министр обороны Украины ожидает получить истребители F-16 от союзников «очень, очень скоро». На вопрос, сколько Киев ожидает получить, Умеров ответил: «Нам нужно столько, сколько мы можем получить».