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Україна засуджує спробу КНДР запустити розвідувальний супутник - МЗС

Україна засуджує спробу КНДР запустити розвідувальний супутник - МЗС

Київ • УНН

 • 83027 перегляди

Україна рішуче засуджує спробу Північної Кореї запустити розвідувальний супутник, що порушує міжнародне право та резолюції ООН, і закликає посилити тиск на Пхеньян для забезпечення стабільності та безпеки.

Україна занепокоєна черговою спробою КНДР здійснити запуск ракети-носія з супутником-розвідником на борту. Про це заявили в Міністерства закордонних справ Україн, передає УНН.

Деталі 

Україна глибоко занепокоєна черговою спробою Корейської Народної Демократичної Республіки здійснити запуск ракети-носія з супутником-розвідником на борту. Ми рішуче засуджуємо неодноразові порушення Пхеньяном міжнародного права та відповідних резолюцій Ради Безпеки ООН

- заявили в МЗС України.

У відомстві наголошують, що такі дії як і надання північнокорейським режимом військової допомоги Росії у війні проти України, можуть погіршити безпекову ситуацію в регіоні та у світі. 

Україна закликає посилити тиск з боку міжнародної спільноти на Пхеньян задля дотримання міжнародного права та забезпечення стабільності і безпеки на Корейському півострові.

Нагадаємо

Північна Корея заявила, що її спроба запустити 27 травня новий військовий розвідувальний супутник закінчилася невдачею. Відомо, що апарат вибухнув невдовзі після запуску.

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Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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