Україна засуджує спробу КНДР запустити розвідувальний супутник - МЗС
Київ • УНН
Україна рішуче засуджує спробу Північної Кореї запустити розвідувальний супутник, що порушує міжнародне право та резолюції ООН, і закликає посилити тиск на Пхеньян для забезпечення стабільності та безпеки.
Україна занепокоєна черговою спробою КНДР здійснити запуск ракети-носія з супутником-розвідником на борту. Про це заявили в Міністерства закордонних справ Україн, передає УНН.
Деталі
Україна глибоко занепокоєна черговою спробою Корейської Народної Демократичної Республіки здійснити запуск ракети-носія з супутником-розвідником на борту. Ми рішуче засуджуємо неодноразові порушення Пхеньяном міжнародного права та відповідних резолюцій Ради Безпеки ООН
У відомстві наголошують, що такі дії як і надання північнокорейським режимом військової допомоги Росії у війні проти України, можуть погіршити безпекову ситуацію в регіоні та у світі.
Україна закликає посилити тиск з боку міжнародної спільноти на Пхеньян задля дотримання міжнародного права та забезпечення стабільності і безпеки на Корейському півострові.
Нагадаємо
Північна Корея заявила, що її спроба запустити 27 травня новий військовий розвідувальний супутник закінчилася невдачею. Відомо, що апарат вибухнув невдовзі після запуску.
Держдеп США пообіцяв нові санкції за співпрацю Росії та КНДР03.05.24, 06:42 • 41680 переглядiв