Украина одолела Италию на чемпионате мира по хоккею в Румынии
Киев • УНН
В напряженном матче чемпионата мира по хоккею, украинские хоккеисты победили сборную Италии со счетом 2:3. Победный буллит забросил Пересунько.
Сборная Украины по хоккею обыграла команду Италии во втором матче на чемпионате мира со счетом 2:3.
Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства молодежи и спорта Украины.
В серии буллитов удалось украинским хоккеистам обыграть сборную Италии, во втором матче на мировом первенстве в дивизионе 1, группе А.
Справка
Италия – Украина – 2:3 (0:1, 1:1, 1:0, 0:0 ОТ, 0:1 Б).
Шайбы:
- 0:1 – Денискин (Фадеев, Трахт);
- 1:1 – Ди Томазо (Гезли, Пьетрониро);
- 1:2 – Захаров (Денискин, Сысак);
- 2:2 – Дзанатта (Тедеско, Фрюклунд)
- 2:3 – Пересунько, победный буллит.
Отмечается, что украинские хоккеисты впервые за 8 лет выступают в дивизионе 1. В стартовом туре чемпионата мира украинские хоккеисты уступили команде Великобритании - 3:4 Б (0:1, 2:1, 1:1, 0:0; буллиты — 0:2).
Напомним
Юношеская сборная Украины U18 стартовала на Чемпионате Мира Дивизиона 1А с убедительной победы. Подопечные Александра Бобкина разгромили хозяев турнира, Венгрию, со счетом 7:1.