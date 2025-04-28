Україна здолала Італію на чемпіонаті світу з хокею у Румунії
Київ • УНН
У напруженому матчі чемпіонату світу з хокею, українські хокеїсти перемогли збірну Італії з рахунком 2:3. Переможний буліт закинув Пересунько.
Збірна України з хоккею обіграла команду Італію у другому матчі на чемпіонаті світу, з рахунком 2:3.
Передає УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства молоді та спорту України.
У серії булітів вдалося українським хокеїстам обіграти збірну Італії, у другому матчі на світовій першості в дивізіоні 1, групі А.
Довідка
Італія – Україна – 2:3 (0:1, 1:1, 1:0, 0:0 ОТ, 0:1 Б).
Шайби:
- 0:1 – Денискін (Фадєєв, Трахт);
- 1:1 – Ді Томазо (Гезлі, П’єтроніро);
- 1:2 – Захаров (Денискін, Сисак);
- 2:2 – Дзанатта (Тедеско, Фрюклунд)
- 2:3 – Пересунько, переможний буліт.
Зазначається, що українські хокеїсти вперше за 8 років виступають у дивізіоні 1. У стартовому турі чемпіонату світу, українські хокеїсти поступилися команді Великої Британії - 3:4 Б (0:1, 2:1, 1:1, 0:0; буліти — 0:2).
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