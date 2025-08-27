$41.400.03
В Харьковской области у рф нет успехов для продвижения вглубь Украины - Демченко
Эксклюзив
11:12 • 5622 просмотра
Эксперт о деле Магамедрасулова: заявления активистов нельзя противопоставлять следствию, которое идет в рамках процессуального кодекса
07:59 • 16244 просмотра
рф ночью атаковала энергетику в шести областях - Минэнерго
07:35 • 46900 просмотра
Как без стресса вернуться к работе после отпуска: 7 проверенных советов
27 августа, 01:39 • 45285 просмотра
Спецпредставитель президента США сообщил, хочет ли Путин завершить войну в Украине
26 августа, 16:15 • 104796 просмотра
Правительство разрешило выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет
26 августа, 14:13 • 74379 просмотра
Магнитные бури в сентябре 2025: даты и советы для метеочувствительных
Эксклюзив
26 августа, 12:42 • 153407 просмотра
Испытание на прочность: как украинская авиация остается конкурентоспособной в условиях войны
Эксклюзив
26 августа, 11:32 • 151596 просмотра
Антигосударственный законопроект Кузьминых: как "реформы" нардепа уничтожают аптеки и играют на руку фармгигантам
Эксклюзив
26 августа, 11:23 • 59349 просмотра
Прощай, лето: какая погода ожидает украинцев осенью 2025 года
Украина начинает конкурс для добычи на месторождении со значительными запасами лития

Киев • УНН

 • 156 просмотра

Правительство Украины объявило конкурс на заключение соглашения о разделе продукции на участке "Добра" с запасами лития. Этот шаг направлен на привлечение инвестиций и развитие производств с добавленной стоимостью.

Украина начинает конкурс для добычи на месторождении со значительными запасами лития

Правительство дало старт конкурсу на заключение соглашения о разделе продукции на участке "Добра" с запасами лития в Кировоградской области, сообщила в среду Премьер-министр Юлия Свириденко в Telegram по итогам заседания Кабмина, пишет УНН.

Приняли важное решение для развития сектора полезных ископаемых и привлечения инвестиций в Украину. Конкурс на участке "Добра". Начинаем конкурс на заключение соглашения о разделе продукции в Кировоградской области. Участок содержит значительные запасы лития, который имеет стратегическое значение для энергетики и технологий

- написала Премьер Свириденко.

По ее словам, украинская сторона ожидает "инвестора, который обеспечит не только добычу, но и развитие производств с добавленной стоимостью в Украине".

"Следующие шаги: публикация объявления в течение двух месяцев, три месяца для приема заявлений, далее - определение победителя", - сообщила Премьер.

Напомним

30 апреля 2025 года Соединенные Штаты Америки и Украина подписали соглашение о создании украино-американского инвестиционного фонда восстановления с распределением участия 50/50.

В соглашении о создании инвестиционного фонда восстановления, которое подписали Украина и США, или, как его называют, соглашении о полезных ископаемых, речь идет о 57 стратегически важных минералах на территории Украины. Среди них - литий, уран, графит, титан, кобальт, марганец, никель, редкоземельные элементы, а также нефть и природный газ.

В рамках выполнения условий соглашения Украина согласовала процесс допуска частных компаний к разработке месторождения лития "Добра".

Юлия Шрамко

ЭкономикаНовости Мира
Нефть
Telegram
Кировоградская область
Юлия Свириденко
Соединённые Штаты
Украина