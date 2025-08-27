Украина начинает конкурс для добычи на месторождении со значительными запасами лития

Правительство дало старт конкурсу на заключение соглашения о разделе продукции на участке "Добра" с запасами лития в Кировоградской области, сообщила в среду Премьер-министр Юлия Свириденко в Telegram по итогам заседания Кабмина, пишет УНН.

Приняли важное решение для развития сектора полезных ископаемых и привлечения инвестиций в Украину. Конкурс на участке "Добра". Начинаем конкурс на заключение соглашения о разделе продукции в Кировоградской области. Участок содержит значительные запасы лития, который имеет стратегическое значение для энергетики и технологий - написала Премьер Свириденко.

По ее словам, украинская сторона ожидает "инвестора, который обеспечит не только добычу, но и развитие производств с добавленной стоимостью в Украине".

"Следующие шаги: публикация объявления в течение двух месяцев, три месяца для приема заявлений, далее - определение победителя", - сообщила Премьер.

Напомним

30 апреля 2025 года Соединенные Штаты Америки и Украина подписали соглашение о создании украино-американского инвестиционного фонда восстановления с распределением участия 50/50.

В соглашении о создании инвестиционного фонда восстановления, которое подписали Украина и США, или, как его называют, соглашении о полезных ископаемых, речь идет о 57 стратегически важных минералах на территории Украины. Среди них - литий, уран, графит, титан, кобальт, марганец, никель, редкоземельные элементы, а также нефть и природный газ.

В рамках выполнения условий соглашения Украина согласовала процесс допуска частных компаний к разработке месторождения лития "Добра".