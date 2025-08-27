$41.400.03
На Харківщині у рф немає успіхів для просування вглиб України - Демченко
Ексклюзив
11:12 • 5682 перегляди
Експерт про справу Магамедрасулова: заяви активістів не можна протиставляти слідству, яке йде в рамках процесуального кодексу
07:59 • 16275 перегляди
рф уночі атакувала енергетику у шести областях - Міненерго
07:35 • 47026 перегляди
Як без стресу повернутися до роботи після відпустки: 7 перевірених порад
27 серпня, 01:39 • 45415 перегляди
Cпецпредставник президента США повідомив, чи хоче путін завершити війну в Україні
26 серпня, 16:15 • 104847 перегляди
Уряд дозволив виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років
26 серпня, 14:13 • 74424 перегляди
Магнітні бурі у вересні 2025: дати та поради для метеочутливих
Ексклюзив
26 серпня, 12:42 • 153500 перегляди
Випробування на стійкість: як українська авіація залишається конкурентоспроможною в умовах війни
Ексклюзив
26 серпня, 11:32 • 151605 перегляди
Антидержавний законопроєкт Кузьміних: як "реформи" нардепа знищують аптеки і грають на руку фармгігантам
Ексклюзив
26 серпня, 11:23 • 59353 перегляди
Прощавай літо: яка погода очікує на українців восени 2025 року
Україна розпочинає конкурс для видобутку на родовищі зі значними запасами літію

Київ • УНН

 • 170 перегляди

Уряд України оголосив конкурс на укладення угоди про розподіл продукції на ділянці "Добра" з запасами літію. Цей крок спрямований на залучення інвестицій та розвиток виробництв з доданою вартістю.

Україна розпочинає конкурс для видобутку на родовищі зі значними запасами літію

Уряд дав старт конкурсу на укладення угоди про розподіл продукції на ділянці "Добра" з запасами літію у Кіровоградській області, повідомила у середу Прем'єр-міністр Юлія Свириденко у Telegram за підсумками засідання Кабміну, пише УНН.

Ухвалили важливе рішення для розвитку сектору корисних копалин та залучення інвестицій в Україну. Конкурс на ділянці "Добра". Починаємо конкурс на укладення угоди про розподіл продукції у Кіровоградській області. Ділянка містить значні запаси літію, який має стратегічне значення для енергетики та технологій

- написала Прем'єр Свириденко.

З її слів, українська сторона очікує "інвестора, який забезпечить не лише видобуток, але й розвиток виробництв з доданою вартістю в Україні".

"Наступні кроки: публікація оголошення протягом двох місяців, три місяці для прийому заяв, далі - визначення переможця", - повідомила Прем'єр.

Нагадаємо

30 квітня 2025 року Сполучені Штати Америки та Україна підписали угоду про створення україно-американського інвестиційного фонду відновлення з розподілом участі 50/50.

В угоді про створення інвестиційного фонду відбудови, яку підписали Україна та США, або, як її називають, угоді про корисні копалини, йдеться про 57 стратегічно важливих мінералів на території України. Серед них - літій, уран, графіт, титан, кобальт, марганець, нікель, рідкісноземельні елементи, а також нафта і природний газ.

В рамках виконання умов угоди Україна погодила процес допуску приватних компаній до розробки родовища літію "Добра".

Юлія Шрамко

ЕкономікаНовини Світу
Нафта
Telegram
Кіровоградська область
Юлія Свириденко
Сполучені Штати Америки
Україна