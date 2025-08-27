Україна розпочинає конкурс для видобутку на родовищі зі значними запасами літію

Уряд дав старт конкурсу на укладення угоди про розподіл продукції на ділянці "Добра" з запасами літію у Кіровоградській області, повідомила у середу Прем'єр-міністр Юлія Свириденко у Telegram за підсумками засідання Кабміну, пише УНН.

Ухвалили важливе рішення для розвитку сектору корисних копалин та залучення інвестицій в Україну. Конкурс на ділянці "Добра". Починаємо конкурс на укладення угоди про розподіл продукції у Кіровоградській області. Ділянка містить значні запаси літію, який має стратегічне значення для енергетики та технологій - написала Прем'єр Свириденко.

З її слів, українська сторона очікує "інвестора, який забезпечить не лише видобуток, але й розвиток виробництв з доданою вартістю в Україні".

"Наступні кроки: публікація оголошення протягом двох місяців, три місяці для прийому заяв, далі - визначення переможця", - повідомила Прем'єр.

Нагадаємо

30 квітня 2025 року Сполучені Штати Америки та Україна підписали угоду про створення україно-американського інвестиційного фонду відновлення з розподілом участі 50/50.

В угоді про створення інвестиційного фонду відбудови, яку підписали Україна та США, або, як її називають, угоді про корисні копалини, йдеться про 57 стратегічно важливих мінералів на території України. Серед них - літій, уран, графіт, титан, кобальт, марганець, нікель, рідкісноземельні елементи, а також нафта і природний газ.

В рамках виконання умов угоди Україна погодила процес допуску приватних компаній до розробки родовища літію "Добра".