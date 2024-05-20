Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 мая
Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных
В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию
НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным
Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций
Украина может пройти следующий отопительный сезон без отключений
Оккупанты обстреляли из минометов четыре села на приграничье Черниговщины: зафиксирован 51 взрыв
Херсон подвергся вражескому удару, есть жертва
Водителя BMW в Киеве арестовали за смертельное ДТП, в котором погиб маленький ребенок
Акции Keyword Studios резко выросли на фоне сообщений о вероятной сделке на $2,79 млрд от инвесткомпании EQT
Папа Римский призвал прекратить войны и снова вспомнил о переговорах
Пожар в лесхозе во Львовской области произошел из-за обломков вражеского дрона
Готовил "прорыв" рашистов на одном из самых горячих участков фронта в Донецкой области: задержан информатор рф
В Тисе нашли еще одного утопленника: обнаружили в 10 метрах от румынского берега
Дефицит электричества сохраняется, несмотря на потепление, запланирован импорт из 5 стран, графики отключений с 18 часов - Укрэнерго
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Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?
Украина может пройти следующий отопительный сезон без отключений
Украина разработала четкий план, как пройти следующий отопительный сезон без отключений, придерживаясь того же подхода, что и в прошлом году, путем увеличения генерирующих мощностей и создания децентрализованных объектов средней и малой генерации по всей стране.
Оккупанты обстреляли из минометов четыре села на приграничье Черниговщины: зафиксирован 51 взрыв
За минувшие сутки российские войска обстреляли границу Черниговской области из минометов, зафиксировав 51 взрыв в четырех селах.
Херсон подвергся вражескому удару, есть жертва
Российские войска обстреляли Днепровский район Херсона, в результате чего один житель погиб и еще один пожилой мужчина получил ранения.
Водителя BMW в Киеве арестовали за смертельное ДТП, в котором погиб маленький ребенок
Водитель BMW, который спровоцировал смертельное ДТП на Броварском проспекте в Киеве, арестован без права внесения залога.
Акции Keyword Studios резко выросли на фоне сообщений о вероятной сделке на $2,79 млрд от инвесткомпании EQT
Европейская группа частных инвесторов EQT ведет переговоры о покупке дублинской компании-разработчика видеоигр Keywords Studios за 2,79 миллиарда долларов, что привело к тому, что цена акций Keywords Studios подскочила до самого высокого уровня с 13 марта.
Папа Римский призвал прекратить войны и снова вспомнил о переговорах
Папа Франциск призывает к прекращению войн путем переговоров, говоря, что "мир, достигнутый путем переговоров, всегда лучше, чем бесконечная война".
Пожар в лесхозе во Львовской области произошел из-за обломков вражеского дрона
Из-за обломков сбитого вражеского беспилотника в лесном хозяйстве Золочевского района Львовской области вспыхнул пожар, который охватил почти 1 гектар, прежде чем пожарные и работники лесхоза потушили его без жертв.
Готовил "прорыв" рашистов на одном из самых горячих участков фронта в Донецкой области: задержан информатор рф
Служба безопасности Украины задержала в Донецкой области российского информатора, который передавал координаты позиций украинских военных для подготовки "прорывной" атаки на Покровском направлении - одном из самых горячих участков фронта.
В Тисе нашли еще одного утопленника: обнаружили в 10 метрах от румынского берега
Еще одного утопленника нашли в 10 метрах от румынского берега в реке Тиса, это уже восьмой такой случай с начала мая.
Дефицит электричества сохраняется, несмотря на потепление, запланирован импорт из 5 стран, графики отключений с 18 часов - Укрэнерго
Благодаря потеплению и солнечной погоде дефицит электроэнергии несколько уменьшился, но все еще остается значительным, что обусловливает необходимость почасовых графиков отключения электроэнергии с 18:00 до 24:00 и импорта из 5 стран.