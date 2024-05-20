Украина может пройти следующий отопительный сезон без отключений

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 мая
  •  50098 просмотра

Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 мая

Эксклюзив
Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 07:23  •  166371 просмотра

Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 06:49  •  160400 просмотра

В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
17 мая 2024, 13:36  •  185295 просмотра

В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы

Эксклюзив
Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию
17 мая 2024, 13:00  •  161155 просмотра

Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию

Эксклюзив
НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным
17 мая 2024, 12:00  •  120437 просмотра

НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным

Эксклюзив
Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
17 мая 2024, 07:27  •  125061 просмотра

Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
16 мая 2024, 12:20  •  135473 просмотра

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
16 мая 2024, 10:49  •  125634 просмотра

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера

Эксклюзив
Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций
16 мая 2024, 10:49  •  118884 просмотра

Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций

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15 мая 2024, 10:00  •  343144 просмотра
Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

15 мая 2024, 07:27  •  361354 просмотра

Украина может пройти следующий отопительный сезон без отключений

Украина разработала четкий план, как пройти следующий отопительный сезон без отключений, придерживаясь того же подхода, что и в прошлом году, путем увеличения генерирующих мощностей и создания децентрализованных объектов средней и малой генерации по всей стране.

Экономика •   •  1520 просмотра
Украина может пройти следующий отопительный сезон без отключений

Оккупанты обстреляли из минометов четыре села на приграничье Черниговщины: зафиксирован 51 взрыв

За минувшие сутки российские войска обстреляли границу Черниговской области из минометов, зафиксировав 51 взрыв в четырех селах.

Война •   •  1762 просмотра
Оккупанты обстреляли из минометов четыре села на приграничье Черниговщины: зафиксирован 51 взрыв

Херсон подвергся вражескому удару, есть жертва

Российские войска обстреляли Днепровский район Херсона, в результате чего один житель погиб и еще один пожилой мужчина получил ранения.

Война •   •  3145 просмотра
Херсон подвергся вражескому удару, есть жертва

Водителя BMW в Киеве арестовали за смертельное ДТП, в котором погиб маленький ребенок

Водитель BMW, который спровоцировал смертельное ДТП на Броварском проспекте в Киеве, арестован без права внесения залога.

Криминал и ЧП •   •  3177 просмотра
Водителя BMW в Киеве арестовали за смертельное ДТП, в котором погиб маленький ребенок

Акции Keyword Studios резко выросли на фоне сообщений о вероятной сделке на $2,79 млрд от инвесткомпании EQT

Европейская группа частных инвесторов EQT ведет переговоры о покупке дублинской компании-разработчика видеоигр Keywords Studios за 2,79 миллиарда долларов, что привело к тому, что цена акций Keywords Studios подскочила до самого высокого уровня с 13 марта.

Новости Мира •   •  3187 просмотра
Акции Keyword Studios резко выросли на фоне сообщений о вероятной сделке на $2,79 млрд от инвесткомпании EQT

Папа Римский призвал прекратить войны и снова вспомнил о переговорах

Папа Франциск призывает к прекращению войн путем переговоров, говоря, что "мир, достигнутый путем переговоров, всегда лучше, чем бесконечная война".

Война •   •  5157 просмотра
Папа Римский призвал прекратить войны и снова вспомнил о переговорах

Пожар в лесхозе во Львовской области произошел из-за обломков вражеского дрона

Из-за обломков сбитого вражеского беспилотника в лесном хозяйстве Золочевского района Львовской области вспыхнул пожар, который охватил почти 1 гектар, прежде чем пожарные и работники лесхоза потушили его без жертв.

Война •   •  5719 просмотра
Пожар в лесхозе во Львовской области произошел из-за обломков вражеского дрона

Готовил "прорыв" рашистов на одном из самых горячих участков фронта в Донецкой области: задержан информатор рф

Служба безопасности Украины задержала в Донецкой области российского информатора, который передавал координаты позиций украинских военных для подготовки "прорывной" атаки на Покровском направлении - одном из самых горячих участков фронта.

Война •   •  6125 просмотра
Готовил "прорыв" рашистов на одном из самых горячих участков фронта в Донецкой области: задержан информатор рф

В Тисе нашли еще одного утопленника: обнаружили в 10 метрах от румынского берега

Еще одного утопленника нашли в 10 метрах от румынского берега в реке Тиса, это уже восьмой такой случай с начала мая.

Общество •   •  5423 просмотра
В Тисе нашли еще одного утопленника: обнаружили в 10 метрах от румынского берега

Дефицит электричества сохраняется, несмотря на потепление, запланирован импорт из 5 стран, графики отключений с 18 часов - Укрэнерго

Благодаря потеплению и солнечной погоде дефицит электроэнергии несколько уменьшился, но все еще остается значительным, что обусловливает необходимость почасовых графиков отключения электроэнергии с 18:00 до 24:00 и импорта из 5 стран.

Общество •   •  5356 просмотра
Дефицит электричества сохраняется, несмотря на потепление, запланирован импорт из 5 стран, графики отключений с 18 часов - Укрэнерго