Украина может пройти следующий отопительный сезон без отключений

Пройти следующий отопительный сезон можно без отключений, по тому же принципу, что и был в прошлом году. Минэнерго уже разработало четкий план по этому поводу. Об этом рассказал заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Так в прошлом году за счет получения нужного финансирования, мы нарастили до 3 ГВт мощности, что позволило пройти прошлый отопительный сезон надежно и безопасно, без отключений - говорит заместитель министра.

По его словам, в Украине уже есть четкие планы на восстановление и замену старых генерирующих мощностей новыми, основанными на принципах децентрализации. Это предусматривает создание средних и малых генерационных объектов в разных регионах страны, что позволит рационально распределить генерацию и увеличить общую доступную мощность.

Собственно, мы имеем четкие сроки до периода максимального потребления, пикового потребления, до отопительного сезона. Надеемся, что получим все необходимое, чтобы выполнить ремонтные программы, ремонтную кампанию вовремя. Четкие планы есть - подчеркнул Колесник.

Напомним,

Правительство Украины ввело политику поддержки бизнеса, позволяя компаниям, импортирующим более 30% энергии, избежать ограничений на потребление электроэнергии. Также упрощена процедура создания резервных мощностей для автономной генерации энергии, что повышает их конкурентоспособность на рынке ЕС.