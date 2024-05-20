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Україна може пройти наступний опалювальний сезон без відключень

Україна може пройти наступний опалювальний сезон без відключень

Київ • УНН

 • 21268 перегляди

Україна розробила чіткий план, як пройти наступний опалювальний сезон без відключень, дотримуючись того ж підходу, що і минулого року, шляхом збільшення генеруючих потужностей та створення децентралізованих об'єктів середньої та малої генерації по всій країні.

Пройти наступний опалювальний сезон можна без відключень, за тим самим принципом, що і був торік. Міненерго вже розробило чіткий план щодо цього. Про це розповів заступник міністра енергетики України Микола Колісник в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Так минулого року за рахунок отримання потрібного фінансування, ми наростили до 3 ГВт потужності, що дало змогу пройти минулий опалювальний сезон надійно та безпечно, без відключень

- каже заступник міністра.

За його словами, в Україні вже є чіткі плани на відновлення та заміну старих генеруючих потужностей новими, заснованими на принципах децентралізації. Це передбачає створення середніх та малих генераційних об'єктів у різних регіонах країни, що дозволить раціонально розподілити генерацію та збільшити загальну доступну потужність.

Власне, ми маємо чіткі строки до періоду максимального споживання, пікового споживання, до опалювального сезону. Надіємось, що отримаємо все необхідне, щоб виконати ремонтні програми, ремонтну кампанію вчасно. Чіткі плани є

- наголосив Колісник.

Нагадаємо

Уряд України ввів політику підтримки бізнесу, дозволяючи компаніям, що імпортують понад 30% енергії, уникнути обмежень на споживання електроенергії. Також спрощено процедуру створення резервних потужностей для автономної генерації енергії, що підвищує їхню конкурентоспроможність на ринку ЄС.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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