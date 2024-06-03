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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина имеет полное право быть членом НАТО-МИД Эстонии

Украина имеет полное право быть членом НАТО-МИД Эстонии

Киев  •  УНН

3 июня 2024, 12:57  •  1978 просмотра

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Эстония твердо поддерживает право Украины на вступление в НАТО, поскольку членство Украины необходимо для Альянса, заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкни.

Украина имеет полное право на членство в НАТО, потому что она является необходимой для альянса. Такое заявление высказал глава МИД Эстонии Маркус Цахкни во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, передает УНН.

Наша позиция четкая-Украина имеет полное право быть членом НАТО. Не просто полноценным членом НАТО из-за того, что мы ее поддерживаем, а из-за того, что мы нуждаемся в Украине в НАТО

- говорит Маргус Цахкни.

Он отмечает, что на этой встрече, будут начертаны дальнейшие шаги по присоединению Украины к альянсу.

"Мы также говорили о вопросах военной поддержки, в том числе и миссий НАТО в Украине" - добавил Цахкни.

Напомним

Эстония подпишет двустороннее соглашение по безопасности с Украиной и ежегодно будет выделять 0,25% своего ВВП на военную поддержку Киева. 

Ирина Колесник

Ирина Колесник

политика
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ukrainaУкраина
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