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Україна має повне право бути членом НАТО – МЗС Естонії

Київ • УНН

 • 22836 перегляди

Естонія твердо підтримує право України на вступ до НАТО, оскільки членство України необхідне для Альянсу, заявив Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкні.

Україна має повне право на членство в НАТО, тому що вона є необхідною для альянсу. Таку заяву висловив глава МЗС Естонії Марґус Цахкни під час спільної пресконференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, передає УНН.

Наша позиція чітка - Україна має повне право бути членом НАТО. Не просто повноцінним членом НАТО через те, що ми її підтримуємо, а через те, що ми потребуємо Україну в НАТО

- каже Марґус Цахкни.

Він наголошує, що на цій зустрічі, будуть накреслені подальші кроки, щодо приєднання України до альянсу.

"Ми також говорили про питання військової підтримки, зокрема і місій НАТО в Україні" - додав Цахкни.

Нагадаємо

Естонія підпише двосторонню безпекову угоду із Україною та щорічно виділятиме 0,25%свого ВВП на військову підтримку Києва. 

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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