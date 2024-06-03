Україна має повне право бути членом НАТО – МЗС Естонії
Київ • УНН
Естонія твердо підтримує право України на вступ до НАТО, оскільки членство України необхідне для Альянсу, заявив Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкні.
Україна має повне право на членство в НАТО, тому що вона є необхідною для альянсу. Таку заяву висловив глава МЗС Естонії Марґус Цахкни під час спільної пресконференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, передає УНН.
Наша позиція чітка - Україна має повне право бути членом НАТО. Не просто повноцінним членом НАТО через те, що ми її підтримуємо, а через те, що ми потребуємо Україну в НАТО
Він наголошує, що на цій зустрічі, будуть накреслені подальші кроки, щодо приєднання України до альянсу.
"Ми також говорили про питання військової підтримки, зокрема і місій НАТО в Україні" - додав Цахкни.
Нагадаємо
Естонія підпише двосторонню безпекову угоду із Україною та щорічно виділятиме 0,25%свого ВВП на військову підтримку Києва.