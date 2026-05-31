Украина и Россия должны сесть за стол переговоров до начала следующей зимы — Зеленский
Киев • УНН
Зеленский заявил о потере Россией инициативы и окне для диалога в январе 2026 года. Дипломатический путь хотят найти до начала следующей зимы.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что до начала следующей зимы необходимо найти дипломатический путь завершения войны и перейти к переговорам с россией. Об этом он сказал в интервью для Face the Nation, пишет УНН.
Детали
По его словам, начиная с декабря 2025 года Россия начала терять инициативу на поле боя. Он отметил, что в январе 2026 года сообщал американским партнерам о возможности "окна для переговоров", поскольку ежемесячно россия, по его мнению, будет терять все больше военных.
Зеленский утверждает, что на данный момент российские силы не могут оккупировать за месяц больше территорий, чем Украина освобождает.
Я считаю, что нам нужно найти дипломатический путь – сесть и говорить – до начала следующей зимы. Но это зависит от внутреннего давления на путина со стороны его общества, а также от санкционного давления США и Европы на россию
Комментируя возможный формат участия Европы в переговорах, Зеленский упомянул формат E3, в который входят Великобритания, Франция и Германия. Он отметил, что не уверен, является ли это лучшим вариантом, однако эти страны могут представлять Европу.
Также он добавил, что у Украины есть партнеры в Северной Европе, а Турция неоднократно выступала посредником и способствовала, в частности, возвращению украинских военнопленных.
По словам Зеленского, окончательное решение относительно того, кто будет представлять Европу на возможных переговорах, должны принимать Украина и европейские государства совместно. В то же время он подчеркнул, что ключевым условием остается готовность россии к диалогу и участию Европы в этом процессе.
