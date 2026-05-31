Зеленский призвал США увеличить производство антибаллистических ракет
Киев • УНН
Президент заявил о недостаточном производстве антибаллистических ракет в США для противодействия россии. Зеленский просит предоставить Украине лицензии на выпуск Patriot.
Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что в Соединенных Штатах Америки недостаточно производства антибаллистических ракет, и это "может привести к кризису в разных частях мира". Об этом он сказал в интервью для Face the Nation, пишет УНН.
Детали
Зеленский подчеркнул, что россия продолжает наращивать собственное производство баллистических ракет.
Я направил письмо в Белый дом и Конгресс США. Надеюсь, они поймут и отреагируют. 60–65 антибаллистических ракет в месяц по сравнению с нынешними вызовами – это ничто. Это не секрет, и россия об этом знает. Нам нужно расширять производство
Он отметил, что просил предыдущую администрацию США и просит нынешнюю предоставить Украине лицензии на производство ракет Patriot.
Мы можем увеличить производство ракет Patriot. Это поможет нам. Это поможет Ближнему Востоку и любой другой стране, которой Соединенные Штаты решат помочь. Пока мы не будем производить европейскую антибаллистическую систему, нам будет нужна поддержка Соединенных Штатов
