Россия и Украина намерены продолжать поставки газа по трубопроводу в Европу, несмотря на то, что бои продолжаются вблизи ключевого трансграничного транзитного пункта для топлива, со ссылкой на источники сообщает Bloomberg, пишет УНН.

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"Обе стороны не намерены останавливать поставки через газоприемную станцию "Суджа" в курской области россии", сообщили информированные источники издания.

Издание указывает, что события в курской области РФ привели к тому, что европейские цены на газ достигли максимума этого года на фоне опасений, что поставки будут нарушены. "Тем не менее, обе стороны имеют финансовый стимул поддерживать поток топлива", - отмечает издание.

"Украина хочет, чтобы ее считали надежным партнером Европы, надеясь, что трейдеры региона будут больше использовать ее огромные газовые хранилища. И у нее есть веские причины для защиты инфраструктуры, поскольку трубопроводы, которые не используются, могут стать объектами военных атак или прийти в запустение, а их ремонт будет дорогим", - говорится в публикации.

Однако "любое случайное повреждение ключевой инфраструктуры на газоприемной станции может остановить поставки", сказал один из источников. "По словам двух источников, пограничный пункт под контролем украинских войск".

Как пишет издание, российский поставщик ПАО "газпром" не сразу ответил на запросы о комментариях. Министерство энергетики Украины отказалось от комментариев.

"Мы намерены продолжать предоставлять услуги по транспортировке газа в рамках соглашения", - говорится в заявлении украинского "Нафтогаза", со ссылкой на соглашение о транзите газа, срок действия которого истекает в декабре.

В то время как большинство Европы искало альтернативы российскому трубопроводному газу после вторжения в Украину, такие страны, как Австрия, Словакия и Молдова, продолжают импортировать поставки от "газпрома" через Украину, отмечает издание.

"Газпром", как указано, продолжает отправлять газ в пункт "Суджа", ежедневные поставки стабильно находятся в диапазоне от 37 миллионов кубометров до почти 40 миллионов кубометров.

Хотя это немного ниже 42 миллионов кубометров в день, которые отправляются в последние недели, как отмечается, это отражает более низкие запросы европейских потребителей.

"Российские поставки через Украину должны оставаться в пределах нормы во вторник, согласно так называемым номинациям или заказам, опубликованным украинской сетью. Фактические поставки все еще могут измениться", - пишет издание.

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