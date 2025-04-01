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Украина и Франция подписали семь соглашений для развития медицинской сферы на 51 млн евро: куда пойдут средства

Киев • УНН

 • 28867 просмотра

Украина и Франция подписали соглашения на 51 млн евро для развития медицины. Средства пойдут на реабилитационные центры, оборудование и телемедицинские сети в различных областях.

Украина и Франция подписали семь соглашений для развития медицинской сферы на 51 млн евро: куда пойдут средства

Украина и Франция подписали ряд соглашений на общую сумму 51 млн евро для развития медицинской сферы страны. Эти инвестиции помогут модернизировать медицинскую инфраструктуру, внедрить новейшие технологии реабилитации и обеспечить медицинские учреждения необходимым оборудованием. Об этом сообщает Минздрав, пишет УНН

Украина и Франция подписали семь соглашений для развития медицинской сферы на 51 млн евро 

- говорится в заметке.

Сообщается, что документы подписали министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко и Уполномоченный президента Франции по вопросам помощи и восстановления Украины Пьер Эльброн.

Мы благодарны Франции за эту поддержку, которая позволяет продолжать развивать украинскую систему здравоохранения даже в условиях полномасштабной войны. Это не просто инвестиции в медицину – это инвестиции в здоровье и жизнь украинцев 

- сказал Ляшко.

Ляшко заявил, что с 1 апреля в аптеках снизят цены еще на 116 препаратов28.03.25, 22:48 • 20890 просмотров

В частности, речь идет о реализации таких проектов:

  • строительство детского реабилитационного центра в Виннице и реконструкция реабилитационного отделения в Ладыжине;
    • обеспечение портативными рентгеновскими аппаратами 75 медицинских учреждений в пяти областях;
      • обеспечение 58 больниц новейшими технологиями реабилитации после ампутаций с помощью визуальной стимуляции и управления фантомной болью;
        • закупка 700 средств механизированной сердечно-легочной реанимации — механических дефибрилляторов и дефибрилляторов-мониторов;
          • развитие телемедицинских сетей в Одесской, Черниговской, Запорожской, Донецкой, Харьковской и Житомирской областях;
            • создание сети автономных микроклиник на базе реабилитационных учреждений и обучение местных реабилитационных команд в Киеве, Львове и Полтаве;
              • обеспечение 150 системами ультразвуковой диагностики.

                Соглашения подписаны в рамках Грантового межправительственного соглашения на 200 млн евро, которое стороны заключили в июне 2024 года 

                - отмечают в Минздраве.

                В Минздраве забыли, какие лекарства внесли в ТОП-100 и не смогли объяснить, почему в перечень вошел клофелин.31.03.25, 10:03 • 198993 просмотра

                Алина Волянская

                Алина Волянская

                ЭкономикаЗдоровье
                Виктор Ляшко
                Франция
                Украина
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