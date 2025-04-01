Україна та Франція підписали сім угод для розвитку медичної сфери на 51 млн євро: куди підуть кошти

Україна та Франція підписали низку угод на загальну суму 51 млн євро для розвитку медичної сфери країни. Ці інвестиції допоможуть модернізувати медичну інфраструктуру, впровадити новітні технології реабілітації та забезпечити медичні заклади необхідним обладнанням. Про це повідомляє МОЗ, пише УНН.

Повідомляється, що документи підписали міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко та Уповноважений президента Франції з питань допомоги та відновлення України П’єр Ельброн.

Ми вдячні Франції за цю підтримку, яка дозволяє продовжувати розвивати українську систему охорони здоров’я навіть в умовах повномасштабної війни. Це не просто інвестиції у медицину – це інвестиції у здоров’я та життя українців