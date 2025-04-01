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Україна та Франція підписали сім угод для розвитку медичної сфери на 51 млн євро: куди підуть кошти

Київ • УНН

 • 28867 перегляди

Україна та Франція підписали угоди на 51 млн євро для розвитку медицини. Кошти підуть на реабілітаційні центри, обладнання та телемедичні мережі в різних областях.

Україна та Франція підписали сім угод для розвитку медичної сфери на 51 млн євро: куди підуть кошти

Україна та Франція підписали низку угод на загальну суму 51 млн євро для розвитку медичної сфери країни. Ці інвестиції допоможуть модернізувати медичну інфраструктуру, впровадити новітні технології реабілітації та забезпечити медичні заклади необхідним обладнанням. Про це повідомляє МОЗ, пише УНН

Україна та Франція підписали сім угод для розвитку медичної сфери на 51 млн євро 

- йдеться у дописі.

Повідомляється, що документи підписали міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко та Уповноважений президента Франції з питань допомоги та відновлення України П’єр Ельброн.

Ми вдячні Франції за цю підтримку, яка дозволяє продовжувати розвивати українську систему охорони здоров’я навіть в умовах повномасштабної війни. Це не просто інвестиції у медицину – це інвестиції у здоров’я та життя українців 

- сказав Ляшко.

Ляшко заявив, що з 1 квітня в аптеках знизять ціни ще на 116 препаратів28.03.25, 22:48 • 20890 переглядiв

Зокрема, йдеться про реалізацію таких проєктів:

  • будівництво дитячого реабілітаційного центру у Вінниці та реконструкція реабілітаційного відділення у Ладижині;
    • забезпечення портативними рентгенівськими апаратами 75 медичних закладів в п’яти областях;
      • забезпечення 58 лікарень новітніми технологіями реабілітації після ампутацій за допомогою візуальної стимуляції та управління фантомним болем;
        • закупівля 700 засобів механізованої серцево-легеневої реанімації — механічних дефібриляторів та дефібриляторів-моніторів;
          • розвиток телемедичних мереж в Одеській, Чернігівській, Запорізькій, Донецькій, Харківській та Житомирській областях;
            • створення мережі автономних мікроклінік на базі реабілітаційних закладів та навчання місцевих реабілітаційних команд у Києві, Львові та Полтаві;
              • забезпечення 150 системами ультразвукової діагностики.

                Угоди підписані в межах Грантової міжурядової угоди на 200 млн євро, яку сторони уклали у червні 2024 року 

                - зазначають в МОЗ.

                У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін31.03.25, 10:03 • 198992 перегляди

                Аліна Волянська

                Аліна Волянська

                ЕкономікаЗдоров'я
                Віктор Ляшко
                Франція
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