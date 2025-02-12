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Украина и Эстония начинают новый этап цифровизации налоговой системы: Кравченко рассказал детали

Украина и Эстония начинают новый этап цифровизации налоговой системы: Кравченко рассказал детали

Киев  •  УНН

 • 6062 просмотра

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Украина подписала меморандум с Эстонией о сотрудничестве в сфере цифровизации налогового администрирования. Проект рассчитан на два года и включает диджитализацию услуг, защиту данных и интеграцию с системами ЕС.

Украина и Эстония подписали меморандум о взаимном сотрудничестве и реализации проекта "Поддержка цифровизации налогового администрирования Государственной налоговой службы Украины". Об этом сообщил глава Государственной налоговой службы Руслан Кравченко, передает УНН.

Государственная налоговая служба Украины начинает новый этап сотрудничества с Налоговым и таможенным департаментом Эстонии (ETCB) для усиления цифровизации налогового администрирования. Соответствующий Меморандум о взаимном сотрудничестве и воплощении проекта "Поддержка цифровизации налогового администрирования Государственной налоговой службы Украины" подписал с Генеральным директором ETCB Райго Ууккиви 

- сообщил Кравченко.

По его словам, проект рассчитан на два года. Уже сформированы рабочие группы, которые в начале марта начнут активную работу.

Кравченко отметил, что эстонская налоговая система считается одной из лучших в мире и отличается передовыми цифровыми технологиями.

Он рассказал об основных направлениях сотрудничества:

- Диджитализация налогового администрирования и управления

- Получение опыта Эстонии в цифровизации услуг и защиты данных

- Автоматизация процессов взыскания налоговой задолженности

- Подготовка к интеграции IТ-систем ГНС в системы ЕС, в частности по НДС, акцизу и подключение ГНС к системам безопасного обмена информацией

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Кроме того, Кравченко заявил, что ГНС Украины уже имеет значительный прогресс в цифровизации налоговых процессов, 100% плательщиков НДС отчитываются в электронном виде, а процент отчетности в электронном виде всех налогоплательщиков по состоянию на 01.01.2025 составляет 97,5 процентов.

Дальнейшие изменения направлены на уменьшение административного давления, упрощение взаимодействия с налогоплательщиками, минимизацию возможностей для злоупотреблений. Также продолжаем активную работу над цифровизацией и адаптацией своих процессов в соответствии со стандартами ЕС. Это предусматривает поэтапную интеграцию ІТ-систем ГНС с европейскими системами, что требует детального анализа законодательных и технических аспектов

 - написал Кравченко.

По его словам, важным этапом на этом пути станет скрининг по 16-й переговорной главе "Налогообложение", который состоится уже в июне.

Прилагаем максимальные усилия для успешного его прохождения. Работаем с командой 24/7 для создания современной цифровой налоговой системы, соответствующей европейским стандартам 

- сообщил председатель Государственной налоговой службы.

Кравченко поручил создать консультационные центры для решения проблем с налоговыми накладными04.02.25, 17:42 • 33789 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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