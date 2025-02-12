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Україна та Естонія розпочинають новий етап цифровізації податкової системи: Кравченко розповів деталі

Україна та Естонія розпочинають новий етап цифровізації податкової системи: Кравченко розповів деталі

Київ • УНН

 • 27411 перегляди

Україна підписала меморандум з Естонією про співпрацю у сфері цифровізації податкового адміністрування. Проєкт розрахований на два роки та включає діджиталізацію послуг, захист даних та інтеграцію з системами ЄС.

Україна та Естонія підписали меморандум про взаємну співпрацю та втілення проєкту "Підтримка цифровізації податкового адміністрування Державної податкової служби України". Про це повідомив голова Державної податкової служби Руслан Кравченко, передає УНН.

Державна податкова служба України розпочинає новий етап співробітництва з Податковим і митним департаментом Естонії (ETCB) для посилення цифровізації податкового адміністрування. Відповідний Меморандум про взаємну співпрацю та втілення проєкту "Підтримка цифровізації податкового адміністрування Державної податкової служби України" підписав з Генеральним директором ETCB Райго Уукківі 

- повідомив Кравченко.

За його словами, проєкт розрахований на два роки. Вже сформовані робочі групи, які на початку березня почнуть активну роботу.

Кравченко зазначив, що естонська податкова система вважається однією з найкращих у світі та вирізняється передовими цифровими технологіями.

Він розповів про основні напрямки співпраці:

• Діджиталізація податкового адміністрування та управління

• Отримання досвіду Естонії у цифровізації послуг та захисту даних

• Автоматизація процесів стягнення податкової заборгованості

• Підготовка до інтеграції ІТ-систем ДПС в системи ЄС, зокрема щодо ПДВ, акцизу та підключення ДПС до систем безпечного обміну інформацією

Припинення безпідставного блокування накладних: Кравченко окреслив основні завдання для податківців07.01.25, 15:31 • 19850 переглядiв

Окрім того, Кравченко заявив, що ДПС України вже має значний прогрес у цифровізації податкових процесів, 100% платників ПДВ звітують в електронному вигляді, а відсоток звітування в електронному вигляді усіх платників податків станом на 01.01.2025 складає 97,5 відсотків.

Подальші зміни спрямовані на зменшення адміністративного тиску, спрощення взаємодії з платниками податків, мінімізацію можливостей для зловживань. Також продовжуємо активну роботу над цифровізацією та адаптацією своїх процесів відповідно до стандартів ЄС. Це передбачає поетапну інтеграцію ІТ-систем ДПС із європейськими системами, що вимагає детального аналізу законодавчих та технічних аспектів

 - написав Кравченко.

За його словами, важливим етапом на цьому шляху стане скринінг за 16-ю переговорною главою "Оподаткування", який відбудеться вже в червні.

Докладаємо максимальних зусиль для успішного його проходження. Працюємо з командою 24/7 для створення сучасної цифрової податкової системи, що відповідатиме європейським стандартам 

- повідомив голова Державної податкової служби.

Кравченко доручив створити консультаційні центри для вирішення проблем з податковими накладними04.02.25, 17:42 • 34082 перегляди

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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