Україна та Естонія розпочинають новий етап цифровізації податкової системи: Кравченко розповів деталі

Україна та Естонія підписали меморандум про взаємну співпрацю та втілення проєкту "Підтримка цифровізації податкового адміністрування Державної податкової служби України". Про це повідомив голова Державної податкової служби Руслан Кравченко, передає УНН.

Державна податкова служба України розпочинає новий етап співробітництва з Податковим і митним департаментом Естонії (ETCB) для посилення цифровізації податкового адміністрування. Відповідний Меморандум про взаємну співпрацю та втілення проєкту "Підтримка цифровізації податкового адміністрування Державної податкової служби України" підписав з Генеральним директором ETCB Райго Уукківі

За його словами, проєкт розрахований на два роки. Вже сформовані робочі групи, які на початку березня почнуть активну роботу.

Кравченко зазначив, що естонська податкова система вважається однією з найкращих у світі та вирізняється передовими цифровими технологіями.

Він розповів про основні напрямки співпраці:

• Діджиталізація податкового адміністрування та управління

• Отримання досвіду Естонії у цифровізації послуг та захисту даних

• Автоматизація процесів стягнення податкової заборгованості

• Підготовка до інтеграції ІТ-систем ДПС в системи ЄС, зокрема щодо ПДВ, акцизу та підключення ДПС до систем безпечного обміну інформацією

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Окрім того, Кравченко заявив, що ДПС України вже має значний прогрес у цифровізації податкових процесів, 100% платників ПДВ звітують в електронному вигляді, а відсоток звітування в електронному вигляді усіх платників податків станом на 01.01.2025 складає 97,5 відсотків.

Подальші зміни спрямовані на зменшення адміністративного тиску, спрощення взаємодії з платниками податків, мінімізацію можливостей для зловживань. Також продовжуємо активну роботу над цифровізацією та адаптацією своїх процесів відповідно до стандартів ЄС. Це передбачає поетапну інтеграцію ІТ-систем ДПС із європейськими системами, що вимагає детального аналізу законодавчих та технічних аспектів