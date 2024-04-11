Украина и Болгария проведут Вторую Черноморскую конференцию по безопасности. Присоединятся делегации от 42 стран

15 апреля в столице Болгарии - Софии пройдет вторая Черноморская конференция по безопасности, целью которой является разработка эффективных стратегий в ответ на имеющиеся вызовы и обеспечение устойчивого развития для всех миролюбивых государств региона. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины, передает УНН.

"Российская агрессия против Украины подорвала безопасность Черноморского и Азовского регионов и всей Европы и мира. С целью разработки эффективных стратегий в ответ на имеющиеся вызовы и обеспечения устойчивого развития для всех миролюбивых государств региона, Украина и Болгария совместно проведут 15 апреля в Софии Вторую Черноморскую конференцию по безопасности", - сообщает МИД.

Отмечается, что участие в конференции примут делегации от 42 государств и 8 международных организаций, на которой участники проанализируют влияние российской агрессии на ситуацию безопасности в Черноморско-Азовском регионе и за его пределами, обсудят стратегии реагирования на имеющиеся угрозы и будущее региональной безопасности.

Также на конференции планируется обсудить реализацию украинской Формулы мира.

В канун конференции, которая состоится 14 апреля, будут проведены дискуссии, где обсудят:

стратегический обзор ситуации с безопасностью в Черном и Азовском морях: перспективы и будущее;

мир в глобальных изменениях: перспективы развития глобальной и черноморской безопасности;

российские практики устранения свободы слова во временно оккупированном Крыму;

освещение войны: журналистика военного времени.

На самой конференции планируются панельные дискуссии по:

совместных усилий для сохранения стабильности в сложном геополитическом ландшафте;

победы в битве за Черное море: военная стратегия для Украины;

обеспечение морской стабильности: роль международных организаций в безопасности Черного моря.

Напомним

Первая Черноморская конференция по безопасности Международной Крымской платформы была проведена в Бухаресте в апреле прошлого года.