Украина и Болгария проведут Вторую Черноморскую конференцию по безопасности. Присоединятся делегации от 42 стран

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз
  •  103404 просмотра

Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз

Эксклюзив
Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен
  •  102868 просмотра

Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила
  •  118226 просмотра

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила

Эксклюзив
КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня
10 апреля 2024, 13:53  •  149180 просмотра

КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня

Эксклюзив
В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации
10 апреля 2024, 13:01  •  138277 просмотра

В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации

Эксклюзив
Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
10 апреля 2024, 09:04  •  133637 просмотра

Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
10 апреля 2024, 06:55  •  117361 просмотра

Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков

Эксклюзив
Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики
10 апреля 2024, 06:41  •  100095 просмотра

Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики

Эксклюзив
Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники
9 апреля 2024, 18:15  •  115962 просмотра

Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники

Эксклюзив
Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства
9 апреля 2024, 15:37  •  115659 просмотра

Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства

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Украина и Болгария проведут Вторую Черноморскую конференцию по безопасности. Присоединятся делегации от 42 стран

Вторая Черноморская конференция по безопасности, которую Украина и Болгария совместно принимают 15 апреля в Софии, имеет целью разработать эффективные стратегии реагирования на существующие вызовы и обеспечить устойчивое развитие для всех миролюбивых государств региона в условиях российской агрессии против Украины.

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Украина и Болгария проведут Вторую Черноморскую конференцию по безопасности. Присоединятся делегации от 42 стран

Умер спортсмен и актер О. Джеймс Симпсон: чем он известен

О. Джей Симпсон, бывший американский футболист и актер, обвиненный, но оправданный по громкому делу об убийстве, умер на 76-м году жизни.

Новости Мира •   •  10555 просмотра
Умер спортсмен и актер О. Джеймс Симпсон: чем он известен

Оккупанты атаковали лесхоз в Харьковской области: двух человек госпитализировали, одного - освободили из-под завалов

российские войска атаковали лесное хозяйство в Чугуевском районе Харьковской области. Двух человек госпитализировали, двух достали из-под завалов

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Оккупанты атаковали лесхоз в Харьковской области: двух человек госпитализировали, одного - освободили из-под завалов

Будет соединено с Европой: начат проект строительства европейской колеи Чоп-Ужгород

Украина начинает проект строительства европейской колеи Чоп-Ужгород, которая соединит Ужгород с крупными европейскими городами.

Экономика •   •  14780 просмотра
Будет соединено с Европой: начат проект строительства европейской колеи Чоп-Ужгород

Изменение призывного возраста и введение базовой военной подготовки: какие еще новые правила предусматривает законопроект о мобилизации

Принятый Верховной Радой законопроект меняет призывной возраст с 27 до 25 лет, вводит базовую военную подготовку вместо срочной службы, а также устанавливает новые правила мобилизации, включая обязательную постановку на воинский учет для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет и ограничения на государственную службу и определенные виды работ для тех, кто не прошел военную подготовку.

Война •   •  17099 просмотра
Изменение призывного возраста и введение базовой военной подготовки: какие еще новые правила предусматривает законопроект о мобилизации

россия атаковала Трипольскую ТЭС дозвуковыми ракетами Х-69, которые страшнее "Кинжала" - Defense Express

россия снова применила новые дозвуковые крылатые ракеты Х-69 с дальностью полета 400 км, на этот раз для удара по Трипольской ТЭС, что свидетельствует об их способности проникать сквозь украинскую противовоздушную оборону и потенциал для массированных ударов с самолетов тактической авиации.

Война •   •  15810 просмотра
россия атаковала Трипольскую ТЭС дозвуковыми ракетами Х-69, которые страшнее "Кинжала" - Defense Express

На фронте за сутки 53 боевых столкновения, в Донецкой области россияне атакуют при поддержке авиации - Генштаб

За минувшие сутки противник нанес 53 ракетных и 84 авиационных ударов, 61 раз применил реактивные системы залпового огня. Также за сутки на фронте зафиксировали 53 боевых столкновения. Больше всего атак враг провел на Бахмутском направлении и Новопавловском направлениях.

Война •   •  16291 просмотра
На фронте за сутки 53 боевых столкновения, в Донецкой области россияне атакуют при поддержке авиации - Генштаб

Может ли Польша передать Украине системы Patriot? Дуда дал ответ

Польша не может передать Украине системы противоракетной обороны Patriot, поскольку системы, размещенные в Польше, принадлежат военным США, а кроме того необходимы для защиты Польши от потенциальных российских атак, заявил президент Польши Анджей Дуда.

Война •   •  19384 просмотра
Может ли Польша передать Украине системы Patriot? Дуда дал ответ

Обсудили саммит и возможность соглашения по безопасности: Зеленский впервые встретился с презентом Венгрии

Президент Украины Владимир Зеленский впервые встретился с венгерским лидером Тамашем Шуйоком в Вильнюсе, обсудил Глобальный саммит мира и пригласил Венгрию присоединиться к нему.

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Обсудили саммит и возможность соглашения по безопасности: Зеленский впервые встретился с презентом Венгрии

"До тех пор пока не воцарится мир": Дуда заверил в поддержке Украины Польшей

Президент Польши Анджей Дуда заверил, что его страна будет продолжать поддерживать Украину, в том числе помогать Украине закупать боеприпасы, и объявил, что Варшава подпишет новое соглашение о безопасности с Украиной, как только завершатся переговоры.

Война •   •  18926 просмотра
"До тех пор пока не воцарится мир": Дуда заверил в поддержке Украины Польшей