Украина готова открыть гуманитарный коридор в курской области рф, если москва попросит

В Офисе Президента Украины заявили, что Украина готова открыть гуманитарный коридор для эвакуации сотен российских гражданских лиц, проживающих в курской области.

Условие - соответствующая просьба от москвы, пишет Le Monde, передает УНН.

Мы готовы открыть гуманитарный коридор в курской области в случае официального запроса со стороны российской федерации - говорится в заявлении Офиса Президента Украины.

Предложение Киева появилось после того, как россия заявила, что отбила новое наступление украинских войск в этом регионе, а Зеленский поздравил своих солдат, которые уже полгода контролируют значительные участки российской территории.

Издание отмечает, что более 1 500 гражданских лиц до сих пор живут в районах курской области, которые "украинская армия оккупировала" после наступления, начатого в августе. Хотя российские войска с тех пор отвоевали большую часть этих территорий, они все еще не могут полностью оттеснить украинские войска через границу, несмотря на привлечение северокорейских солдат для поддержки.

Напомним,

Как писало УНН, советник руководителя Офиса президента Сергей Лещенко сообщил об увеличении территории, которую контролируют украинские военные, в направлении Курска. По его словам, эта территория может использоваться как ресурс для обмена на оккупированные украинские земли.

1 января главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщал, что потери рф в курской области составили более 38 тыс. военными и более тысячи единиц техники. Еще 700 оккупантов были взяты в плен на курщине.