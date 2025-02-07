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Україна готова відкрити гуманітарний коридор у курській області рф, якщо москва попросить

Україна готова відкрити гуманітарний коридор у курській області рф, якщо москва попросить

Київ • УНН

 • 27112 перегляди

Україна готова відкрити гуманітарний коридор для евакуації російських цивільних з курської області за умови офіційного запиту від рф. Про це заявили в Офісі Президента України.

У Офісі Президента України заявили, що Україна готова відкрити гуманітарний коридор для евакуації сотень російських цивільних осіб, які проживають в курській області.

Умова - відповідне прохання від москви, пише Le Monde, передає УНН.

Ми готові відкрити гуманітарний коридор в курській області в разі офіційного запиту з боку російської федерації

- ідеться у заяві Офісу Президента України.

Пропозиція Києва з'явилася після того, як росія заявила, що відбила новий наступ українських військ у цьому регіоні, а Зеленський привітав своїх солдатів, які вже півроку контролюють значні ділянки російської території.

Видання зазначає, що понад 1 500 цивільних осіб досі живуть у районах курської області, які "українська армія окупувала" після наступу, розпочатого в серпні. Хоча російські війська з того часу відвоювали більшу частину цих територій, вони все ще не можуть повністю відтіснити українські війська через кордон, незважаючи на залучення північнокорейських солдатів для підтримки.

Нагадаємо

Як писало УНН, радник керівника Офісу президента Сергій Лещенко повідомив про збільшення території, яку контролюють українські військові, у напрямку курська. За його словами, ця територія може використовуватися як ресурс для обміну на окуповані українські землі.

1 січня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомляв, що втрати рф в курській області становили понад 38 тис. військовими та понад тисячу одиниць техніки. Ще 700 окупантів було взято в полон на курщині.  

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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