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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина экспортирует 56 миллионов тонн через Черноморский коридор на фоне российских атак

Украина экспортирует 56 миллионов тонн через Черноморский коридор на фоне российских атак

Киев  •  УНН

7 июля 2024, 22:30  •  7060 просмотра

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С августа 2023 года Украина экспортировала 56 миллионов тонн грузов, в том числе более 37,4 миллиона тонн сельскохозяйственной продукции, через Черноморский гуманитарный коридор, несмотря на продолжающиеся атаки России, по словам посла США в Украине.

 Созданный Военно-морскими силами морской коридор с августа 2023 года обеспечил экспорт 56 млн тонн грузов, сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк, передает УНН

Детали

"Невероятная Украина: перед лицом продолжающихся атак России, Украина отправила более 2 тыс. судов, которые перевезли 56 млн тонн продукции на экспорт. через Черноморский гуманитарный коридор", - написала Бринк в соцсети X в субботу.

Ранее сообщалось, что морской коридор с августа 2023 года обеспечил экспорт 55 млн тонн грузов, из которых более половины (37,4 млн тонн) составила агропродукция.

На Херсонщине уже удалось собрать более 16 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур и более 3 тыс. тонн рапса - ОВА5 июля 2024, 10:41 • 23689 просмотров

Лилия Подоляк

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