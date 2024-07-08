Украина экспортирует 56 миллионов тонн через Черноморский коридор на фоне российских атак
Киев • УНН
С августа 2023 года Украина экспортировала 56 миллионов тонн грузов, в том числе более 37,4 миллиона тонн сельскохозяйственной продукции, через Черноморский гуманитарный коридор, несмотря на продолжающиеся атаки России, по словам посла США в Украине.
Созданный Военно-морскими силами морской коридор с августа 2023 года обеспечил экспорт 56 млн тонн грузов, сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк, передает УНН.
Детали
"Невероятная Украина: перед лицом продолжающихся атак России, Украина отправила более 2 тыс. судов, которые перевезли 56 млн тонн продукции на экспорт. через Черноморский гуманитарный коридор", - написала Бринк в соцсети X в субботу.
Ранее сообщалось, что морской коридор с августа 2023 года обеспечил экспорт 55 млн тонн грузов, из которых более половины (37,4 млн тонн) составила агропродукция.
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