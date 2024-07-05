Несмотря на постоянные обстрелы полей со стороны России, на Херсонщине уже удалось забрать более 16 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур и более 3 тыс. тонн рапса. Об этом рассказал председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин в эфире телемарафона, передает УНН.

российская армия не оставляет попыток уничтожить то, что аграрии настойчиво и несокрушимо выращивали. На прошлой неделе в результате обстрела загорелось поле на 25 га пшеницы, на этой неделе оккупанты сожгли еще 50 га пшеницы в Бериславском районе. Но все равно наши фермеры работают и собирают урожай. Сейчас с 7 тыс. га земель собрано более 16 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур. Кроме того, с 1,5 тыс. га собрали более 3 тыс. тонн рапса, - сказал Прокудин.

Детали

Он отметил, что на правобережной Херсонщине не осталось ни одного уцелевшего ангара и зернохранилищ, однако аграрии получили почти сотню модульных зернохранилищ, которые устанавливаются почти в каждом фермерском хозяйстве, что поможет уберечь почти 120 тыс. тонн урожая.

Прокудин также рассказал, что на Херсонщине начала действовать кредитная программа 5-7-9. "21 аграрий уже воспользовался. Общая сумма финансирования около 180 млн гривен. Также более 200 сельхозпроизводителям Минагро согласовало выплату субсидий в размере 8 тыс. за га обрабатываемых угодий для производителей, имеющих в собственности до 120 га. Это маленькие фермеры и уже 60 млн гривен согласовано этим аграриям", - добавил Прокудин.

Также председатель ОВА отметил, что Херсонщина лидер в темпах разминирования.

Это титаническая и колоссальная работа саперов, которые круглосуточно сейчас работают, чтобы сделать наш регион более безопасным. Уже обследовали и очистили от российской взрывчатки более 46% правобережья, что почти 316 тыс. га территории. Уничтожили почти 190 тыс. опасных предметов, - отметил глава ОВА.

Напомним

Исполняющий обязанности министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий заявлял, что около 98,9% сбора урожая на юге Украины происходит согласно графику, несмотря на попытки России спровоцировать уничтожение посевов и поджоги зерновых полей.