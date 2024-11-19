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Украина должна стать самой быстрой во вступлении в ЕС - президент

Киев  •  УНН

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Зеленский заявил о готовности Украины начать переговоры по первому кластеру вступления в ЕС в начале 2025 года. Президент подчеркнул необходимость стать самой быстрой страной в процессе евроинтеграции.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина уже в начале 2025 года готовится открыть переговоры относительно первого кластера для вступления в Европейский союз и подчеркнул, что наша страна должна стать самой быстрой во вступлении в ЕС.

Об этом Зеленский сказал во время выступления в парламенте, передает УНН.

Детали

«НАТО безальтернативно для всех в Европе, безальтернативно для нас и одновременно и свободы, и безопасности. Для всего этого мир ищет новых форматов взаимодействия. Украина предложила свой формат - Формула мира, которая объединила 100 стран и международных организаций. Мир требует усилий и это должны быть усилия именно на основе единства. Мы достигли наибольшего уровня близости с ЕС и НАТО за все время независимости.

Уже сформирована вся необходимая архитектура для переговорного процесса с ЕС. Мы должны двигаться быстрее, двигаться динамично в переговорах и уже вскоре завершим процедуру скрининга законодательства Украины. Уже в начале 2025 года мы готовимся открыть переговоры по первому кластеру. Вторые и все остальные кластеры без промедлений.

Украина должна стать самой быстрой во вступлении в ЕС, и поэтому каждый в Украине должен быть самым быстрым в принятии и реализации соответствующих решений, которые трансформируют нас. Ключевые принципы преобразований в нашем государстве и необходимые решения будут в приложении к этому пункту Плана устойчивости, в приложении по евроинтеграции», - сказал Зеленский.

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