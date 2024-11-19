Полностью План устойчивости будет представлен в декабре
Киев • УНН
Президент Украины представил План устойчивости, который будет полностью раскрыт в декабре. План содержит 10 ключевых направлений и должен провести страну от войны к миру.
План устойчивости полностью будет представлен в декабре этого года. Об этом во время своего выступления в парламенте заявил Президент Украины Владимир Зеленский, сообщает УНН.
Детали
"Полностью план устойчивости будет представлен со всеми приложениями в декабре этого года", - заявил Зеленский, которого цитирует в своем Телеграм-канале народный депутат Алексей Гончаренко.
По словам нардепа, послушать выступление Зеленского приходили все - Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Александр Сырский, глава ГУР МОУ Кирилл Буданов, секретарь СНБО Александр Литвиненко и министры.
По информации нардепа, План устойчивости, который был сегодня предварительно представлен в парламенте, состоит из 10 пунктов:
- Единство
- Фронт
- Оружие
- Деньги
- Энергетика
- Безопасность
- Громады
- Человеческий капитал
- Культурный суверенитет
- Политика героев.
"Это доктрина, которая должна провести Украину от войны к миру", - процитировал Гончаренко Зеленского.
В своем выступлении Глава государства также говорил о том, что выборы могут быть проведены только после достижения справедливого мира. Коснулся он и вопроса мобилизации, заявив, что мобилизационный возраст снижаться не будет. Президент также подтвердил информацию о введении должности военного омбудсмена и добавил, что планируется создание институт помощников ветерана.
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