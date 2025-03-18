Украина договорилась с Эстонией о запуске автобусных маршрутов на беспаритетной основе

$41.340.03
45.851.22
ukenru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
18:51 • 16319 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

18:32 • 30008 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 65411 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 214628 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 123111 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 392274 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 311138 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 213842 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244284 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255149 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+12°
1м/с
49%
Популярные новости

Прекращение огня было нарушено несколько раз - Рубио

4 апреля, 13:26 • 23302 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 45948 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 132467 просмотра

Российская армия атаковала Кривой Рог: что известно

4 апреля, 15:59 • 15291 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

17:58 • 14611 просмотра
публикации

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 132524 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 214633 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 392276 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 254552 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

4 апреля, 05:56 • 311141 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Андрей Ермак

Реджеп Тайип Эрдоган

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

19:44 • 3338 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

17:58 • 14646 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 45994 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 72183 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 57267 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Instagram

ТикТок

Facebook

Туполев Ту-22М

Украина договорилась с Эстонией о запуске автобусных маршрутов на беспаритетной основе

Киев • УНН

 • 44492 просмотра

Украина и Эстония договорились об открытии новых автобусных маршрутов на беспаритетной основе сроком на 5 лет. Украинские перевозчики будут тратить меньше времени на создание сетей.

Украина договорилась с Эстонией о запуске автобусных маршрутов на беспаритетной основе

Украина и Эстония договорились об открытии маршрутов на беспаритетной основе и возможности открытия новых маршрутов сроком на 5 лет.

Об этом сообщили в Министерстве развития общин и территорий Украины, пишет УНН.

Такой договоренности представители обеих стран достигли во время заседания смешанной комиссии с Министерством климата Эстонии, посвященного пассажирским перевозкам автобусами.

Открытие новых маршрутов без необходимости искать паритетного партнера в Эстонии позволит украинским перевозчикам тратить значительно меньше времени и ресурсов для создания новых автобусных сетей. Кроме этого, новые маршруты будут открываться сроком на 5 лет. Это также позволит обеспечить устойчивость и прогнозируемость для бизнеса

– отметил заместитель Министра развития общин и территорий Сергей Деркач.

Сторонам также удалось договориться об увеличении срока действия разрешений на регулярные маршруты и увеличении количества разрешений на нерегулярные перевозки.

В текущем году украинским перевозчикам будет доступно 130 разрешений. Среди тем заседания также было начало инициативы электронных разрешений на пассажирские перевозки и их обмена между странами.

Глава МИД Эстонии: Европе придется больше помогать Украине04.03.25, 16:34 • 15967 просмотров

Что касается разрешений на нерегулярные перевозки в рамках Соглашения InterBus, то Минразвития совместно с эстонскими коллегами договорились проработать возможность автоматического обмена информацией об использовании таких разрешений.

Кроме того, участники встречи договорились провести верификацию актуальной сети маршрутов между странами.

Эстония после полномасштабного вторжения рф в Украину, стала убежищем для десятков тысяч украинцев. По состоянию на 2024 год в Эстонию прибыли почти 160 000 украинских беженцев. Из них до 70 000 перебрались дальше в другие страны. Остаться в Эстонии решили почти 90 000 украинцев. 

Литва показала впечатляющие результаты интеграции украинских беженцев - данные ООН05.02.25, 14:20 • 39851 просмотр

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ЭкономикаНовости Мира
Дария Деркач
Эстония
Украина
Brent
$66.30
Bitcoin
$84,091.70
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,818.91