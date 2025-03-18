Украина договорилась с Эстонией о запуске автобусных маршрутов на беспаритетной основе
Киев • УНН
Украина и Эстония договорились об открытии новых автобусных маршрутов на беспаритетной основе сроком на 5 лет. Украинские перевозчики будут тратить меньше времени на создание сетей.
Украина и Эстония договорились об открытии маршрутов на беспаритетной основе и возможности открытия новых маршрутов сроком на 5 лет.
Об этом сообщили в Министерстве развития общин и территорий Украины, пишет УНН.
Такой договоренности представители обеих стран достигли во время заседания смешанной комиссии с Министерством климата Эстонии, посвященного пассажирским перевозкам автобусами.
Открытие новых маршрутов без необходимости искать паритетного партнера в Эстонии позволит украинским перевозчикам тратить значительно меньше времени и ресурсов для создания новых автобусных сетей. Кроме этого, новые маршруты будут открываться сроком на 5 лет. Это также позволит обеспечить устойчивость и прогнозируемость для бизнеса
Сторонам также удалось договориться об увеличении срока действия разрешений на регулярные маршруты и увеличении количества разрешений на нерегулярные перевозки.
В текущем году украинским перевозчикам будет доступно 130 разрешений. Среди тем заседания также было начало инициативы электронных разрешений на пассажирские перевозки и их обмена между странами.
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Что касается разрешений на нерегулярные перевозки в рамках Соглашения InterBus, то Минразвития совместно с эстонскими коллегами договорились проработать возможность автоматического обмена информацией об использовании таких разрешений.
Кроме того, участники встречи договорились провести верификацию актуальной сети маршрутов между странами.
Эстония после полномасштабного вторжения рф в Украину, стала убежищем для десятков тысяч украинцев. По состоянию на 2024 год в Эстонию прибыли почти 160 000 украинских беженцев. Из них до 70 000 перебрались дальше в другие страны. Остаться в Эстонии решили почти 90 000 украинцев.
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