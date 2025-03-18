Україна домовилася з Естонією про запуск автобусних маршрутів на безпаритетній основі
Київ • УНН
Україна та Естонія домовилися про відкриття нових автобусних маршрутів на безпаритетній основі терміном на 5 років. Українські перевізники витрачатимуть менше часу на створення мереж.
Україна й Естонія домовилися про відкриття маршрутів на безпаритетній основі та можливість відкриття нових маршрутів терміном на 5 років.
Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій України, пише УНН.
Такої домовленості представники обох країн досягли під час засідання змішаної комісії з Міністерством клімату Естонії, присвяченого пасажирським перевезенням автобусами.
Відкриття нових маршрутів без потреби шукати паритетного партнера в Естонії дозволить українським перевізникам витрачати значно менше часу та ресурсів для створення нових автобусних мереж. Крім цього, нові маршрути будуть відкриватись терміном на 5 років. Це також дозволить забезпечити сталість та прогнозованість для бізнесу
Сторонам також вдалося домовитися про збільшення терміну дії дозволів на регулярні маршрути і збільшення кількості дозволів на нерегулярні перевезення.
У поточному році українським перевізникам буде доступно 130 дозволів. Серед тем засідання також було започаткування ініціативи електронних дозволів на пасажирські перевезення та їхнього обміну між країнами.
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Щодо дозволів на нерегулярні перевезення у рамках Угоди InterBus, то Мінрозвитку спільно з естонськими колегами домовились опрацювати можливість автоматичного обміну інформацією щодо використання таких дозволів.
Крім того, учасники зустрічі домовилися провести верифікацію актуальної мережі маршрутів між країнами.
Естонія після повномасштабного вторгнення рф в Україну, стала прихистком для десятків тисяч українців. Станом на 2024 рік до Естонії прибули майже 160 000 українських біженців. Із них до 70 000 перебралися далі до інших країн. Залишитись в Естонії вирішили майже 90 000 українців.
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