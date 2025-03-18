Україна домовилася з Естонією про запуск автобусних маршрутів на безпаритетній основі

Україна й Естонія домовилися про відкриття маршрутів на безпаритетній основі та можливість відкриття нових маршрутів терміном на 5 років.

Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій України, пише УНН.

Такої домовленості представники обох країн досягли під час засідання змішаної комісії з Міністерством клімату Естонії, присвяченого пасажирським перевезенням автобусами.

Відкриття нових маршрутів без потреби шукати паритетного партнера в Естонії дозволить українським перевізникам витрачати значно менше часу та ресурсів для створення нових автобусних мереж. Крім цього, нові маршрути будуть відкриватись терміном на 5 років. Це також дозволить забезпечити сталість та прогнозованість для бізнесу – наголосив заступник Міністра розвитку громад та територій Сергій Деркач.

Сторонам також вдалося домовитися про збільшення терміну дії дозволів на регулярні маршрути і збільшення кількості дозволів на нерегулярні перевезення.

У поточному році українським перевізникам буде доступно 130 дозволів. Серед тем засідання також було започаткування ініціативи електронних дозволів на пасажирські перевезення та їхнього обміну між країнами.

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Щодо дозволів на нерегулярні перевезення у рамках Угоди InterBus, то Мінрозвитку спільно з естонськими колегами домовились опрацювати можливість автоматичного обміну інформацією щодо використання таких дозволів.

Крім того, учасники зустрічі домовилися провести верифікацію актуальної мережі маршрутів між країнами.

Естонія після повномасштабного вторгнення рф в Україну, стала прихистком для десятків тисяч українців. Станом на 2024 рік до Естонії прибули майже 160 000 українських біженців. Із них до 70 000 перебралися далі до інших країн. Залишитись в Естонії вирішили майже 90 000 українців.

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