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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
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Украина отвечает и будет отвечать на атаки рф, пока путин не прекратит войну - Ермак

Киев • УНН

 • 22210 просмотра

Руководитель ОП заявил, что Украина будет отвечать на атаки россии, пока путин не остановит войну. За неделю рф выпустила по Украине более 1020 дронов.

Украина отвечает и будет отвечать на атаки рф, пока путин не прекратит войну - Ермак

Украина отвечает на атаки россии и будет отвечать, пока российский диктатор владимир путин не прекратит войну. Об этом заявил в понедельник руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, передает УНН.

россия продолжает атаковать, Украина отвечает на атаки и будет отвечать, пока путин не прекратит войну

- написал Ермак в Telegram.

Дополнение

В ночь на 17 марта российская армия запустила ударные беспилотники на территорию Украины. В столице и в ряде регионов сообщили о работе ПВО.

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За неделю российские войска выпустили по Украине более 1020 ударных беспилотников, продолжая террор мирных городов и общин. Массированные атаки также включали почти 1360 управляемых авиационных бомб и более 10 ракет различных типов.

В россии в воскресенье вечером сообщили о массированной атаке беспилотников на ряд областей.

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко сообщил 17 марта, что в астраханской области рф неизвестные дроны ударили по топливно-энергетическому комплексу.

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Анна Мурашко

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