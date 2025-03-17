Украина отвечает и будет отвечать на атаки рф, пока путин не прекратит войну - Ермак

Украина отвечает на атаки россии и будет отвечать, пока российский диктатор владимир путин не прекратит войну. Об этом заявил в понедельник руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, передает УНН.

россия продолжает атаковать, Украина отвечает на атаки и будет отвечать, пока путин не прекратит войну - написал Ермак в Telegram.

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В ночь на 17 марта российская армия запустила ударные беспилотники на территорию Украины. В столице и в ряде регионов сообщили о работе ПВО.

Над Украиной сбили 90 из 174 вражеских дронов, 70 - не достигли целей

За неделю российские войска выпустили по Украине более 1020 ударных беспилотников, продолжая террор мирных городов и общин. Массированные атаки также включали почти 1360 управляемых авиационных бомб и более 10 ракет различных типов.

В россии в воскресенье вечером сообщили о массированной атаке беспилотников на ряд областей.

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко сообщил 17 марта, что в астраханской области рф неизвестные дроны ударили по топливно-энергетическому комплексу.

Трамп объявил день переговоров с путиным о прекращении войны в Украине и раскрыл основные темы