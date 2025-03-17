Украина отвечает и будет отвечать на атаки рф, пока путин не прекратит войну - Ермак
Киев • УНН
Руководитель ОП заявил, что Украина будет отвечать на атаки россии, пока путин не остановит войну. За неделю рф выпустила по Украине более 1020 дронов.
Украина отвечает на атаки россии и будет отвечать, пока российский диктатор владимир путин не прекратит войну. Об этом заявил в понедельник руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, передает УНН.
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В ночь на 17 марта российская армия запустила ударные беспилотники на территорию Украины. В столице и в ряде регионов сообщили о работе ПВО.
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За неделю российские войска выпустили по Украине более 1020 ударных беспилотников, продолжая террор мирных городов и общин. Массированные атаки также включали почти 1360 управляемых авиационных бомб и более 10 ракет различных типов.
В россии в воскресенье вечером сообщили о массированной атаке беспилотников на ряд областей.
Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко сообщил 17 марта, что в астраханской области рф неизвестные дроны ударили по топливно-энергетическому комплексу.
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