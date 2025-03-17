Україна відповідає і відповідатиме на атаки рф, поки путін не припинить війну - Єрмак

Україна відповідає на атаки росії й відповідатиме, поки російський диктатор володимир путін не припинить війну. Про це заявив у понеділок керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, передає УНН.

росія продовжує атакувати, Україна відповідає на атаки й відповідатиме, поки путін не припинить війну - написав Єрмак у Telegram.

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У ніч проти 17 березня російська армія запустила ударні безпілотники на територію України. У столиці та в низці регіонів повідомили про роботу ППО.

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За тиждень російські війська випустили по Україні понад 1020 ударних безпілотників, продовжуючи терор мирних міст і громад. Масовані атаки також включали майже 1360 керованих авіаційних бомб і понад 10 ракет різних типів.

У росії в неділю ввечері повідомили про масовану атаку безпілотників на низку областей.

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко повідомив 17 березня, що в астраханській області рф невідомі дрони вдарили по паливно-енергетичному комплексу.

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