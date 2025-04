Уилл Смит выпустит первый за 20 лет альбом

Голливудский актер и музыкант Уилл Смит анонсировал свой первый за 20 лет альбом Based on a True Story. Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.

Детали

В своем Instagram Смит сообщил, что альбом Based on a True Story выйдет 28 марта, добавив: "Работаю над этим проектом уже минуту, и мне не терпится представить его вам".

Он также поделился трек-листом, в который вошли гостевые треки от Тейаны Тейлор, его сына Джейдена, его давнего музыкального партнера Джаззи Джеффа и других.

По информации, Смит уже выпустил несколько синглов с проекта, включая Beautiful Scars, Tantrum, Work of Art и You Can Make It - трек в стиле госпел, который он исполнил на церемонии вручения премии BET в июне 2024 года.

Этот альбом можно рассматривать как часть попытки Смита восстановить свою карьеру после скандала на церемонии "Оскар" в 2022 году, когда он ударил ведущего. Инцидент привел к 10-летнему отстранению актера от премии и приостановке нескольких его кинопроектов.

Смит вернулся в кино в 2024 году с фильмом "Плохие парни: Ride or Die", который стал коммерчески успешным, собрав более 400 миллионов долларов в прокате. В песне Beautiful Scars он вспоминает инцидент на "Оскаре", читая рэп: "Ненавижу, когда проигрываю, но я сталкиваюсь с музыкой / "О, зачем он это сделал?" Видите, я всего лишь человек".

В интервью и в песне он сравнивает свое отношение с кинцуги, японским искусством склеивания разбитой керамики, говоря Genius: "Я могу смотреть на (инцидент с "Оскаром",-ред.) как на полный беспорядок, ужасный, отвратительный - или я могу смотреть на него как на действительно замечательную возможность кинцуги, чтобы восстановить что-то прекрасное и мощное".

Он добавил, что хотел бы, чтобы этот альбом установил новую планку для его музыкального мастерства, сказав: "Я мастер-актер, но я никогда не давал себе возможности поднять свою поэзию, свои концепции до уровня мастерства, которого я достиг как актер".

Несмотря на успешную карьеру в кино, Смит всегда имел прочную связь с музыкой. Он приобрел популярность еще в составе дуэта DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince, а затем выпустил сольные хиты Gettin’ Jiggy Wit It, Wild Wild West и другие.

Но после альбома 2005 года Lost and Found он выпустил мало новой музыки.

