В столице погибла девушка, прыгнув с 13-го этажа

$41.710.11
47.310.23
ukenru
Миссия остаться. Эксперт объяснил, почему Дума прибегает к манипуляциям по законопроекту о реформе АРМА
Эксклюзив
14:12 • 25670 просмотра

Миссия остаться. Эксперт объяснил, почему Дума прибегает к манипуляциям по законопроекту о реформе АРМА

5 мая, 08:41 • 98793 просмотра

Курская операция достигла большинства поставленных целей - Сырский

Эксклюзив
5 мая, 06:29 • 154557 просмотра

Нарушение дыхания во сне: как распознать, диагностировать и лечить апноэ

Эксклюзив
5 мая, 06:08 • 159246 просмотра

Неделя глубоких перемен и творческих возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 5–11 мая

3 мая, 09:33 • 170363 просмотра

Украина надеется принять советников по нацбезопасности США, Британии, Франции и ФРГ - Зеленский

Эксклюзив
3 мая, 06:30 • 187536 просмотра

Инсульт у детей: врач объяснил, как часто возникает и можно ли полностью восстановиться после него

3 мая, 06:01 • 229244 просмотра

Международный день беспилотника: как Украина дронами меняет ход войны

2 мая, 18:22 • 113173 просмотра

Зеленский приказал ускорить создание украинской баллистики

2 мая, 18:05 • 106400 просмотра

Кабмин зарегистрировал в Раде законопроект, необходимый для реализации минерального соглашения с США: что он предусматривает

2 мая, 17:00 • 104529 просмотра

Пять мини-сериалов, от которых невозможно оторваться: что посмотреть на выходных

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+12°
0м/с
90%
744 мм
Популярные новости

Наука, которая кормит Украину: как развитие украинского животноводства обеспечивает продовольственную безопасность государства?

13:53 • 59025 просмотра

Под Киевом собака напала на школьников, семеро детей госпитализированы

14:14 • 12331 просмотра

Тяжелобольной кадыров переформатирует власть в чечне и ищет себе преемника - СМИ

15:25 • 13110 просмотра

В Полтавской области в трагическом ДТП погибли патрульный и сотрудник ТЦК: что известно

15:36 • 14998 просмотра

Во Львове ветерана войны унизили в банке из-за обслуживания вне очереди: детали инцидента

16:26 • 10748 просмотра
публикации

Наука, которая кормит Украину: как развитие украинского животноводства обеспечивает продовольственную безопасность государства?

13:53 • 59171 просмотра

Нарушение дыхания во сне: как распознать, диагностировать и лечить апноэ
Эксклюзив

5 мая, 06:29 • 154576 просмотра

Неделя глубоких перемен и творческих возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 5–11 мая
Эксклюзив

5 мая, 06:08 • 159266 просмотра

Международный день беспилотника: как Украина дронами меняет ход войны

3 мая, 06:01 • 229249 просмотра

3 мая - Международный день кондитера: самые вкусные рекорды Украины и мира

3 мая, 04:30 • 102609 просмотра
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Роберт Фицо

Папа Франциск

Фридрих Мерц

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Германия

Донецкая область

Реклама
УНН Lite

Шон Пенн: Трамп, как "ревнивый убийца", может уничтожить мир из-за собственных амбиций

5 мая, 08:45 • 72201 просмотра

Леди Гага обратилась к фанатам после попытки теракта на самом масштабном концерте певицы в Рио-де-Жанейро

5 мая, 08:03 • 71393 просмотра

"Громовержцы" от Marvel начали летний сезон проката с $162 млн сборов в мире

5 мая, 07:50 • 77837 просмотра

Два миллиона человек посетили бесплатный концерт Леди Гаги в Бразилии

4 мая, 16:24 • 35603 просмотра

День Звездных войн: факты о киносаге, которые вас удивят

4 мая, 04:30 • 53005 просмотра
Актуальное

MIM-104 Patriot

Сухой Су-30

Saab JAS 39 Gripen

F-16 Fighting Falcon

Dassault Rafale

В столице погибла девушка, прыгнув с 13-го этажа

Киев • УНН

 • 4918 просмотра

В Киеве 26-летняя девушка покончила с собой, прыгнув с 13 этажа. От полученных травм она скончалась на месте происшествия, полиция устанавливает обстоятельства трагедии.

В столице погибла девушка, прыгнув с 13-го этажа

В столице 26-летняя девушка совершила самоубийство, прыгнув с 13 этажа, передает УНН со ссылкой на полицию Киева.

Предварительно, девушка покончила жизнь самоубийством, прыгнула с 13 этажа и от полученных травм погибла 

- сообщили в полиции.

По данным правоохранителей, погибшая была 1999 года рождения, обстоятельства устанавливаются.

Во Львове двое подростков упали с 16 этажа: что известно29.04.25, 19:58 • 15144 просмотра

Алина Волянская

Алина Волянская

КиевКриминал и ЧП
Львов
Киев
Brent
$60.32
Bitcoin
$94,518.70
S&P 500
$5,674.07
Tesla
$280.14
Газ TTF
$32.93
Золото
$3,325.50
Ethereum
$1,815.00