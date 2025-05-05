В столице погибла девушка, прыгнув с 13-го этажа
Киев • УНН
В Киеве 26-летняя девушка покончила с собой, прыгнув с 13 этажа. От полученных травм она скончалась на месте происшествия, полиция устанавливает обстоятельства трагедии.
В столице 26-летняя девушка совершила самоубийство, прыгнув с 13 этажа, передает УНН со ссылкой на полицию Киева.
Предварительно, девушка покончила жизнь самоубийством, прыгнула с 13 этажа и от полученных травм погибла
По данным правоохранителей, погибшая была 1999 года рождения, обстоятельства устанавливаются.
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