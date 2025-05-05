У столиці загинула дівчина, стрибнувши з 13-го поверху
Київ • УНН
У Києві 26-річна дівчина наклала на себе руки, стрибнувши з 13 поверху. Від отриманих травм вона померла на місці події, поліція встановлює обставини трагедії.
У столиці 26-річна дівчина скоїла самогубство, стрибнувши з 13 поверху, передає УНН із посиланням на поліцію Києва.
Попередньо, дівчина покінчила життя самогубством пригнула з 13 поверху та від отриманих травм загинула
За даними правоохоронців, загибла була 1999 року народження, обставини встановлюються.
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