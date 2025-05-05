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Місія залишитись. Експерт пояснив, чому Дума вдається до маніпуляцій щодо законопроєкту про реформу АРМА
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У столиці загинула дівчина, стрибнувши з 13-го поверху

Київ • УНН

 • 5558 перегляди

У Києві 26-річна дівчина наклала на себе руки, стрибнувши з 13 поверху. Від отриманих травм вона померла на місці події, поліція встановлює обставини трагедії.

У столиці загинула дівчина, стрибнувши з 13-го поверху

У столиці 26-річна дівчина скоїла самогубство, стрибнувши з 13 поверху, передає УНН із посиланням на поліцію Києва.

Попередньо, дівчина покінчила життя самогубством пригнула з 13 поверху та від отриманих травм загинула 

- повідомили у поліції.

За даними правоохоронців, загибла була 1999 року народження, обставини встановлюються.

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