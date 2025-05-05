У столиці загинула дівчина, стрибнувши з 13-го поверху

У столиці 26-річна дівчина скоїла самогубство, стрибнувши з 13 поверху, передає УНН із посиланням на поліцію Києва.

Попередньо, дівчина покінчила життя самогубством пригнула з 13 поверху та від отриманих травм загинула - повідомили у поліції.

За даними правоохоронців, загибла була 1999 року народження, обставини встановлюються.

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