Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Голлівудський актор і музикант Вілл Сміт анонсував свій перший за 20 років альбом Based on a True Story. Про це повідомляє The Guardian, пише УНН.

Деталі

У своєму Instagram Сміт повідомив, що альбом Based on a True Story вийде 28 березня, додавши: "Працюю над цим проєктом уже хвилину, і мені не терпиться представити його вам".

Він також поділився трек-листом, до якого увійшли гостьові треки від Тейани Тейлор, його сина Джейдена, його давнього музичного партнера Джаззі Джеффа та інших.

За інформацією, Сміт уже випустив кілька синглів із проєкту, включно з Beautiful Scars, Tantrum, Work of Art і You Can Make It - трек у стилі госпел, який він виконав на церемонії вручення премії BET у червні 2024 року.

Цей альбом можна розглядати як частину спроби Сміта відновити свою кар’єру після скандалу на церемонії "Оскар" у 2022 році, коли він вдарив ведучого. Інцидент призвів до 10-річного відсторонення актора від премії та призупинення кількох його кінопроєктів.

Сміт повернувся в кіно у 2024 році з фільмом "Погані хлопці: Ride or Die", який став комерційно успішним, зібравши понад 400 мільйонів доларів у прокаті. У пісні Beautiful Scars він згадує інцидент на "Оскарі", читаючи реп: "Ненавиджу, коли програю, але я стикаюся з музикою / "О, навіщо він це зробив?" Бачите, я всього лише людина".

В інтерв'ю і в пісні він порівнює своє ставлення з кінцугі, японським мистецтвом склеювання розбитої кераміки, кажучи Genius: "Я можу дивитися на (інцидент з "Оскаром",-ред.) як на повний безлад, жахливий, огидний - або я можу дивитися на нього як на справді чудову можливість кінцугі, щоб відновити щось прекрасне і потужне".

Він додав, що хотів би, щоб цей альбом встановив нову планку для його музичної майстерності, сказавши: "Я майстер-актор, але я ніколи не давав собі можливості підняти свою поезію, свої концепції до рівня майстерності, якого я досяг як актор".

Попри успішну кар’єру в кіно, Сміт завжди мав міцний зв’язок із музикою. Він здобув популярність ще у складі дуету DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince, а потім випустив сольні хіти Gettin’ Jiggy Wit It, Wild Wild West та інші.

Але після альбому 2005 року Lost and Found він випустив мало нової музики.

