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ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Київ • УНН

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Україна отримає близько 3,5 млрд євро від ЄС після схвалення третього платежу в межах Ukraine Facility. З початку дії програми, Україна отримала близько 20 мільярдів євро.

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Рада ЄС схвалила третій транш Україні обсягом майже 3,5 мільярда євро у межах інструменту Ukraine Facility, повідомили у євроінституції у понеділок, пише УНН.

Невдовзі Україна отримає приблизно 3,5 мільярда євро після того, як Рада (ЄС) затвердила третій виплату безповоротних грантів і позик Україні в межах програми Ukraine Facility. Завдяки цій третій виплаті Україна отримає близько 20 мільярдів євро в межах Ukraine Facility з моменту набрання ним чинності рік тому

- повідомили у євроінституції.

Основною метою інструменту, як вказано, є підтримка макрофінансової стабільності та відновлення, реконструкції та модернізації України.

"Сьогодні Рада ЄС дійшла висновку, що Україна виконала необхідні умови, викладені в Плані України, щоб отримати третю виплату від Ukraine Facility", - ідеться у заяві.

Як повідомляється, "Україна успішно продемонструвала, що здійснила 13 різних кроків". До них належать, серед іншого, проведення реформ для збільшення використання відновлюваної енергії; підвищення автономності енергорегулятора; спрощення процедур перетину кордону відповідно до стандартів ЄС; ухвалення стратегії розвитку сільського господарства та сільських територій (включаючи видалення мін із сільськогосподарських територій); і продовження роботи над переліком його стратегічної та критичної сировини.

Доповнення

План України визначає наміри України щодо відновлення, реконструкції та модернізації країни, а також графік реформ, які вона планує здійснити в межах процесу вступу до ЄС протягом наступних чотирьох років.

Програма Ukraine Facility, яка набула чинності 1 березня 2024 року, передбачає до 50 мільярдів євро стабільного фінансування у вигляді грантів і позик для підтримки відновлення, реконструкції та модернізації України на період з 2024 по 2027 рік.

З них до 32 мільярдів євро орієнтовно виділено на підтримку реформ та інвестицій, викладених у Плані України, згідно з яким виплати залежать від виконання Україною низки попередньо встановлених умов. З моменту набрання чинності через Ukraine Facility уже виплатили 6 мільярдів євро у вигляді перехідного фінансування, 1,89 мільярда євро попереднього фінансування та два транші приблизно 4,2 та 4,1 мільярда євро.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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