ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Рада ЄС схвалила третій транш Україні обсягом майже 3,5 мільярда євро у межах інструменту Ukraine Facility, повідомили у євроінституції у понеділок, пише УНН.

Невдовзі Україна отримає приблизно 3,5 мільярда євро після того, як Рада (ЄС) затвердила третій виплату безповоротних грантів і позик Україні в межах програми Ukraine Facility. Завдяки цій третій виплаті Україна отримає близько 20 мільярдів євро в межах Ukraine Facility з моменту набрання ним чинності рік тому - повідомили у євроінституції.

Основною метою інструменту, як вказано, є підтримка макрофінансової стабільності та відновлення, реконструкції та модернізації України.



"Сьогодні Рада ЄС дійшла висновку, що Україна виконала необхідні умови, викладені в Плані України, щоб отримати третю виплату від Ukraine Facility", - ідеться у заяві.

Як повідомляється, "Україна успішно продемонструвала, що здійснила 13 різних кроків". До них належать, серед іншого, проведення реформ для збільшення використання відновлюваної енергії; підвищення автономності енергорегулятора; спрощення процедур перетину кордону відповідно до стандартів ЄС; ухвалення стратегії розвитку сільського господарства та сільських територій (включаючи видалення мін із сільськогосподарських територій); і продовження роботи над переліком його стратегічної та критичної сировини.

Доповнення

План України визначає наміри України щодо відновлення, реконструкції та модернізації країни, а також графік реформ, які вона планує здійснити в межах процесу вступу до ЄС протягом наступних чотирьох років.

Програма Ukraine Facility, яка набула чинності 1 березня 2024 року, передбачає до 50 мільярдів євро стабільного фінансування у вигляді грантів і позик для підтримки відновлення, реконструкції та модернізації України на період з 2024 по 2027 рік.

З них до 32 мільярдів євро орієнтовно виділено на підтримку реформ та інвестицій, викладених у Плані України, згідно з яким виплати залежать від виконання Україною низки попередньо встановлених умов. З моменту набрання чинності через Ukraine Facility уже виплатили 6 мільярдів євро у вигляді перехідного фінансування, 1,89 мільярда євро попереднього фінансування та два транші приблизно 4,2 та 4,1 мільярда євро.