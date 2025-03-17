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ЕС одобрил выделение Украине почти 3,5 млрд евро третьего транша по Ukraine Facility

Киев • УНН

 • 165385 просмотра

Украина получит около 3,5 млрд евро от ЕС после одобрения третьего платежа в рамках Ukraine Facility. С начала действия программы, Украина получила около 20 миллиардов евро.

ЕС одобрил выделение Украине почти 3,5 млрд евро третьего транша по Ukraine Facility

Совет ЕС одобрил третий транш Украине в размере почти 3,5 миллиарда евро в рамках инструмента Ukraine Facility, сообщили в евроинституте в понедельник, пишет УНН.

Вскоре Украина получит примерно 3,5 миллиарда евро после того, как Совет (ЕС) утвердил третью выплату безвозвратных грантов и займов Украине в рамках программы Ukraine Facility. Благодаря этой третьей выплате Украина получит около 20 миллиардов евро в рамках Ukraine Facility с момента вступления его в силу год назад

- сообщили в евроинституте.

Основной целью инструмента, как указано, является поддержка макрофинансовой стабильности и восстановления, реконструкции и модернизации Украины.

"Сегодня Совет ЕС пришел к выводу, что Украина выполнила необходимые условия, изложенные в Плане Украины, чтобы получить третью выплату от Ukraine Facility", - говорится в заявлении.

Как сообщается, "Украина успешно продемонстрировала, что осуществила 13 различных шагов". К ним относятся, среди прочего, проведение реформ для увеличения использования возобновляемой энергии; повышение автономности энергорегулятора; упрощение процедур пересечения границы в соответствии со стандартами ЕС; принятие стратегии развития сельского хозяйства и сельских территорий (включая удаление мин с сельскохозяйственных территорий); и продолжение работы над перечнем его стратегического и критического сырья.

Дополнение

План Украины определяет намерения Украины по восстановлению, реконструкции и модернизации страны, а также график реформ, которые она планирует осуществить в рамках процесса вступления в ЕС в течение следующих четырех лет.

Программа Ukraine Facility, вступившая в силу 1 марта 2024 года, предусматривает до 50 миллиардов евро стабильного финансирования в виде грантов и займов для поддержки восстановления, реконструкции и модернизации Украины на период с 2024 по 2027 год.

Из них до 32 миллиардов евро ориентировочно выделено на поддержку реформ и инвестиций, изложенных в Плане Украины, согласно которому выплаты зависят от выполнения Украиной ряда предварительно установленных условий. С момента вступления в силу через Ukraine Facility уже выплатили 6 миллиардов евро в виде переходного финансирования, 1,89 миллиарда евро предварительного финансирования и два транша примерно 4,2 и 4,1 миллиарда евро.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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