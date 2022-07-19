Венгерские депутаты предлагают ограничить полномочия Европарламента
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. Во вторник законодатели Венгрии приняли резолюцию, призывающую ограничить власть парламента Европейского Союза, утверждая, что он завел демократию в Европе в «тупик». Об этом УНН пишет со ссылкой на АР.
Детали
Резолюция, принятая членами правящей партии Венгрии Фидес, выступает за предоставление национальным парламентам возможности накладывать вето на любой закон, предложенный на уровне ЕС, уменьшая тем самым законодательную власть Европейского парламента.
В резолюции также говорится, что законодатели ЕС должны назначаться национальными парламентами, а не избираться избранными избирателями своих стран, как это происходит сейчас.
«Европейскую демократию необходимо вывести из тупика, в который ее завел Европарламент, - говорится в резолюции. – Европейский союз должен измениться, потому что он не готов к вызовам нашего времени».
Однако резолюция, направленная на передачу значительной части законодательных полномочий ЕС национальным правительствам, может вызвать недовольство официальных лиц ЕС, что еще больше усложнит отношения с Будапештом.
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Добавим
ЕС продолжает удерживать миллиардные фонды восстановления и кредит от Венгрии из-за опасений, что ее правое правительство не будет соблюдать стандарты верховенства закона или не предпримет достаточных мер по борьбе с коррупцией.
Экономика Венгрии переживает самую высокую инфляцию за 25 лет.