ЄС подає на Угорщину до суду вищої інстанції

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ЄС уже рік намагався змусити Угорщину змінити закон, який забороняє контент, що зображує чи пропагує гомосексуальність.

Європейська комісія заявила, що це «дискримінує людей на підставі їхньої сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності».

«Комісія вважає, що закон порушує правила внутрішнього ринку, основні права окремих осіб (зокрема представників ЛГБТК), а також щодо цих основних прав — цінності ЄС», — йдеться у заяві.

Минулого року правляча партія Угорщини заборонила зображення гомосексуалізму чи зміни статі у засобах масової інформації, орієнтованих на неповнолітніх віком до 18 років. Інформація про гомосексуалізм також була заборонена у шкільних програмах статевого виховання, а також у фільмах та рекламі, доступних для неповнолітніх.

Правляча партія Орбана стверджувала, що заходи були спрямовані на захист дітей від педофілії. Але закон викликав масові протести у столиці, Будапешті та критики, у тому числі численні міжнародні правозахисні організації, заявили, що ці заходи спрямовані на те, щоб затаврувати ЛГБТ-людей та ототожнити їх з педофілами.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн одразу назвала закон «ганебним» і зробила предметом гордості протидію йому за допомогою юридичних процедур. П'ятничне рішення стало останнім кроком у тривалому процесі.

«Комісія вирішила передати справу до суду, тому що угорська влада недостатньо відреагувала на стурбованість Комісії і не включила жодних зобов'язань з боку Угорщини щодо виправлення ситуації», — заявив офіційний представник Єврокомісії Крістіан Віганд.

У той же час, комісія ЄС вже давно критикує обмеження свободи ЗМІ в Угорщині, а тому подала позов до Європейського суду в п'ятницю.