ЕС подает на Венгрию в суд высшей инстанции
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. В пятницу исполнительная власть Европейского союза усилила юридическое противостояние с Венгрией, подав на страну в высший суд ЕС по ограничительному закону по ЛГБТ и свободе СМИ. Об этом УНН информирует со ссылкой на АР.
Детали
ЕС уже год пытался заставить Венгрию изменить закон, запрещающий контент, изображающий или пропагандирующий гомосексуальность. Европейская комиссия заявила, что это «дискриминирует людей на основании их сексуальной ориентации и гендерной идентичности».
«Комиссия считает, что закон нарушает правила внутреннего рынка, основные права отдельных лиц (в том числе представителей ЛГБТК), а также относительно этих основных прав — ценности ЕС», — говорится в заявлении.
В прошлом году правящая партия Венгрии запретила изображение гомосексуализма или изменения пола в средствах массовой информации, ориентированных на несовершеннолетних в возрасте до 18 лет. Информация о гомосексуализме также запрещена в школьных программах полового воспитания, а также в фильмах и рекламе, доступных для несовершеннолетних.
Правящая партия Орбана утверждала, что меры были направлены на защиту детей от педофилии. Но закон вызвал массовые протесты в столице, Будапеште и критики, включая многочисленные международные правозащитные организации, заявили, что эти меры направлены на то, чтобы заклеймить ЛГБТ-людей и отождествить их с педофилами.
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сразу же назвала закон «позорным» и сделала предметом гордости противодействие ему с помощью юридических процедур. Пятничное решение стало последним шагом в продолжительном процессе.
«Комиссия решила передать дело в суд, потому что венгерские власти недостаточно отреагировали на обеспокоенность Комиссии и не включили никаких обязательств со стороны Венгрии по исправлению ситуации», — заявил официальный представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд.
В то же время комиссия ЕС уже давно критикует ограничение свободы СМИ в Венгрии, а потому подала иск в Европейский суд в пятницу.