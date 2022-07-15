ЕС подает на Венгрию в суд высшей инстанции

ukru
13:08 • 1705 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

11:23 • 23117 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

10:46 • 42685 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

09:00 • 73961 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 114503 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 124658 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
14 марта, 16:00 • 112440 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14 марта, 14:57 • 141705 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 139894 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 114103 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Киеве остановлено движение поездов между станциями "Лесная" и "Днепр"

В Киеве остановлено движение поездов между станциями "Лесная" и "Днепр"

15 марта, 04:29 • 76337 просмотра
В Запорожской области поврежден инфраструктурный объект из-за вражеской агрессии

В Запорожской области поврежден инфраструктурный объект из-за вражеской агрессии

15 марта, 04:39 • 66176 просмотра
Самолеты страны-агрессора вошли в идентификационную зону обороны Южной Кореи

Самолеты страны-агрессора вошли в идентификационную зону обороны Южной Кореи

15 марта, 04:53 • 32664 просмотра
Одесская область снова под ударом: повреждена инфраструктура, есть пострадавший

Одесская область снова под ударом: повреждена инфраструктура, есть пострадавший

15 марта, 06:34 • 28679 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 75619 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

09:00 • 73961 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 75619 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 240484 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 270326 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 207195 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

10:19 • 14816 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 114503 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 103455 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 121219 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 123616 просмотра
Актуальное
ЕС подает на Венгрию в суд высшей инстанции

ЕС подает на Венгрию в суд высшей инстанции

Киев • УНН

 • 541969 просмотра

КИЕВ. 15 июля. УНН. В пятницу исполнительная власть Европейского союза усилила юридическое противостояние с Венгрией, подав на страну в высший суд ЕС по ограничительному закону по ЛГБТ и свободе СМИ. Об этом УНН информирует со ссылкой на АР.

Детали

ЕС уже год пытался заставить Венгрию изменить закон, запрещающий контент, изображающий или пропагандирующий гомосексуальность. Европейская комиссия заявила, что это «дискриминирует людей на основании их сексуальной ориентации и гендерной идентичности».

«Комиссия считает, что закон нарушает правила внутреннего рынка, основные права отдельных лиц (в том числе представителей ЛГБТК), а также относительно этих основных прав — ценности ЕС», — говорится в заявлении.

В прошлом году правящая партия Венгрии запретила изображение гомосексуализма или изменения пола в средствах массовой информации, ориентированных на несовершеннолетних в возрасте до 18 лет. Информация о гомосексуализме также запрещена в школьных программах полового воспитания, а также в фильмах и рекламе, доступных для несовершеннолетних.

Правящая партия Орбана утверждала, что меры были направлены на защиту детей от педофилии. Но закон вызвал массовые протесты в столице, Будапеште и критики, включая многочисленные международные правозащитные организации, заявили, что эти меры направлены на то, чтобы заклеймить ЛГБТ-людей и отождествить их с педофилами.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сразу же назвала закон «позорным» и сделала предметом гордости противодействие ему с помощью юридических процедур. Пятничное решение стало последним шагом в продолжительном процессе.

«Комиссия решила передать дело в суд, потому что венгерские власти недостаточно отреагировали на обеспокоенность Комиссии и не включили никаких обязательств со стороны Венгрии по исправлению ситуации», — заявил официальный представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд.

В то же время комиссия ЕС уже давно критикует ограничение свободы СМИ в Венгрии, а потому подала иск в Европейский суд в пятницу.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы