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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Угорські депутати пропонують обмежити повноваження Європарламенту

Угорські депутати пропонують обмежити повноваження Європарламенту

Київ • УНН

 • 158479 перегляди

КИЇВ. 20 липня. УНН. У вівторок законодавці Угорщини ухвалили резолюцію, яка закликає обмежити владу парламенту Європейського Союзу, стверджуючи, що він завів демократію в Європі в «глухий кут». Про це УНН пише з посиланням на АР.

Деталі

Резолюція, прийнята членами правлячої партії Угорщини Фідес, виступає за надання національним парламентам можливості накладати вето на будь-який закон, запропонований на рівні ЄС, зменшуючи тим самим законодавчу владу Європейського парламенту.

У резолюції також йдеться про те, що законодавці ЄС мають призначатися національними парламентами, а не обиратися обраними виборцями своїх країн, як це відбувається зараз.

«Європейську демократію необхідно вивести з глухого кута, в який її завів Європарламент, - йдеться у резолюції. - Європейський союз має змінитися, тому що він не готовий до викликів нашого часу».

Однак резолюція, спрямована на передачу значної частини законодавчих повноважень ЄС національним урядам, може викликати невдоволення офіційних осіб ЄС, що ще більше ускладнить відносини із Будапештом.

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Додамо

ЄС продовжує утримувати мільярдні фонди відновлення та кредит від Угорщини через побоювання, що її правий уряд не дотримається стандартів верховенства закону або не вживе достатніх заходів для боротьби з корупцією.

Економіка Угорщини переживає найвищу інфляцію за 25 років.

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