Венгрия не планирует эвакуировать посольство в Украине: не верит, что Россия нападет

КИЕВ. 24 января. УНН. Венгрия на данный момент не планирует эвакуировать своих дипломатов из Украины. Об этом сказал журналистам в понедельник в Брюсселе глава МИД Венгрии Петер Сийярто, пишет УНН со ссылкой на Hirado.hu.