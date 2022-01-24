Угорщина не планує евакуювати посольство в Україні: не вірить, що Росія нападе
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Угорщина на даний момент не планує евакуювати своїх дипломатів з України. Про це сказав журналістам у понеділок у Брюсселі глава МЗС Угорщини Петер Сійярто, пише УНН з посиланням наHirado.hu.
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"Відповідаючи на запитання журналістів, міністр повідомив, що поки не планується евакуація дипломатів і членів сімей посольства Угорщини в Києві, а зміни в порадах щодо подорожей не обговорюються", — пише портал.
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За його словами, оцінки ситуації в Україні нібито "не повністю збігалися" у союзників по НАТО, а також "не було повного консенсусу щодо можливих заходів" щодо Росії.
Також Сіярто заявив, що його уряд виступає проти будь-яких дій, які можуть призвести до загострення ситуації, але в той же час підтримує дипломатичні зусилля, заходи з пошуку переговорного врегулювання конфлікту і "прямі переговори замість роз'яснювальної роботи".
"Однак добре б покласти край всякій істерії", - заявив він.
Контекст
Низка держав сьогодні повідомила про плани евакуювати своїх диппредставників або скоротити місії в Україні.
Це сталося після того, як Державний департамент США напередодні дав дозвіл на добровільний від'їзд державних службовців Сполучених Штатів і зобов'язав виїхати членів їх сімей з посольства в Києві.
У Держдепартаменті США прийняли рішення дозволити виїзд з дипломатичної місії в Україні "як особливе застереження через постійні зусилля Росії з дестабілізації країни і підриву безпеки громадян України та інших осіб, які відвідують Україну або проживають в Україні".
У Міністерстві закордонних справ України взяли до відома рішення Держдепу і вважають його передчасним і проявом надмірної обережності.