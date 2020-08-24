Соглашение с ОАЭ открывает новую эру мира на Ближнем Востоке — Нетаньяху

“Мы живем в историческое время. Соглашение с ОАЭ открывает новую эру мира на Ближнем Востоке. Я был тронут, увидев девочку из ОАЭ, одетую в рубашку с израильским флагом и флагом эмиратов, и другую девочку, исполняющую там „ха-Тикву“. Кто мог поверить в такое? Я верил”, — заявил Нетаньяху.

Он сообщил, что несколько дней назад пообщался с представителями еврейской общины в Дубае.

“Один из них сказал, что помнит, как 25 лет назад я принимал участие в дебатах в Оксфордском университете, как говорил тогда о мире на Ближнем Востоке, но о мире другого рода, о таком, как сейчас. Скоро мы все сможем летать в Абу-Даби и Дубай, а эмиратцы будут летать к нам. У мира много плодов, он распространится на большее число стран”, — считает премьер-министр Израиля.

Он добавил, что работает над “расширением мира” на Ближнем Востоке с США и другими странами.

“По моим оценкам, обязательно будут другие страны. В недалеком будущем мы заключим мир с новыми странами”, — заявил Нетаньяху.

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По его словам, мир с ОАЭ приведет к процветанию во многих областях Израиля, в числе которых туризм, технологии, война с коронавирусом, медицина, энергетика, вода, сельское хозяйство и инфраструктура.

“ОАЭ заинтересованы в инвестициях в Государство Израиль в гигантских масштабах. Это важно, потому что инвестиции создают рабочие места, а это важно всегда, но особенно важно в эпоху коронавируса”, — отметил глава правительства Израиля.

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Как сообщал УНН, Израиль и ОАЭ достигли соглашения о полной нормализации двусторонних отношений. Согласно договоренностям, Израиль приостановит распространение своего суверенитета на еврейские поселения на западном берегу реки Иордан, что предусмотрено американским планом урегулирования палестино-израильского конфликта. При этом в ОАЭ опровергли сообщения израильских СМИ, что состоялось подписание с Израилем меморандума о взаимопонимании по безопасности в рамках мирной договоренности между двумя странами.