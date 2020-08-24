Угода з ОАЕ відкриває нову еру миру на Близькому Сході — Нетаньяху

“Ми живемо в історичний час. Угода з ОАЕ відкриває нову еру миру на Близькому Сході. Я був зворушений, побачивши дівчинку з ОАЕ, одягнену в сорочку з ізраїльським прапором і прапором еміратів, і іншу дівчинку, виконуючу там „ха-Тікву“. Хто міг повірити в таке? Я вірив”, — заявив Нетаньяху.

Він повідомив, що кілька днів тому поспілкувався з представниками єврейської громади в Дубаї.

“Один з них сказав, що пам’ятає, як 25 років тому я брав участь в дебатах в Оксфордському університеті, як говорив тоді про мир на Близькому Сході, але про світ іншого роду, про таке, як зараз. Скоро ми всі зможемо літати в Абу-Дабі і Дубай, а еміратци літатимуть до нас. У миру багато плодів, він пошириться на більшу кількість країн”, — вважає прем’єр-міністр Ізраїлю.

Він додав, що працює над “розширенням миру” на Близькому Сході з США та іншими країнами.

“За моїми оцінками, обов’язково будуть інші країни. В недалекому майбутньому ми укладемо мир з новими країнами”, — заявив Нетаньяху.

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За його словами, мир з ОАЕ призведе до процвітання в багатьох областях Ізраїлю, в числі яких туризм, технології, війна з коронавірусом, медицина, енергетика, вода, сільське господарство та інфраструктура.

“ОАЕ зацікавлені в інвестиціях до держави Ізраїль в гігантських масштабах. Це важливо, тому що інвестиції створюють робочі місця, а це важливо завжди, але особливо важливо в епоху коронавіруса”, — зазначив глава уряду Ізраїлю.

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Як повідомляв УНН, Ізраїль і ОАЕ досягли угоди про повну нормалізацію двосторонніх відносин. Згідно з домовленостями, Ізраїль призупинить поширення свого суверенітету на єврейські поселення на західному березі річки Йордан, що передбачено американським планом врегулювання палестино-ізраїльського конфлікту. При цьому в ОАЕ спростували повідомлення ізраїльських ЗМІ, що відбулося підписання з Ізраїлем меморандуму про взаєморозуміння з безпеки в рамках мирної домовленості між двома країнами.