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Соглашение о реадмиссии между Украиной и Белоруссией минимизирует последствия незаконной миграции - Порошенко

Соглашение о реадмиссии между Украиной и Белоруссией минимизирует последствия незаконной миграции - Порошенко

Киев  •  УНН

 • 11492 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. Соглашение о реадмиссии между Украиной и Республикой Беларусь позволит минимизировать негативные последствия, которые порождаются незаконной миграцией. Об этом во время первого Форума регионов Украины и Белоруссии заявил Президент Петр Порошенко, передает корреспондент УНН.

"На форуме в Гомеле состоится подписание 12 соглашений разных уровней. Хочу поблагодарить за подписание соглашения между Украиной и Белоруссией о реадмиссии. Это точно позволит минимизировать негативные последствия, которые порождаются незаконной миграцией, повысить эффективность совместной украино-белорусской борьбы с ней", - заявил П. Порошенко.

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Как сообщал УНН, Украина и Беларусь подписали соглашение о реадмиссии.

Напомним, Украина и Беларусь подписали План консультаций между министерствами иностранных дел. Соответствующий документ подписали сегодня во время первого Форума регионов Украины и Беларуси министр иностранных дел Украины Павел Климкин и его коллега из Беларуси Владимир Макей.

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